Fedez riceve un commovente biglietto dai suoi piccoli fan di pediatria: "Ti siamo vicini... con affetto disumano"

Con affetto... disumano!". In una storia su Instagram Fedez mostra il tenero messaggio ricevuto dai suoi piccoli fan del reparto pediatrico del San Raffaele di Milano, dove il rapper è ricoverato da martedì scorso, quando è stato sottoposto ad un intervento per la rimozione del tumore al pancreas che l'ha colpito. Un grosso biglietto colorato con tanti cuori attaccati e i nomi dei bimbi che lo hanno preparato.

Prosegue quindi la convalescenza dell'artista, dopo l'importante operazione di sei ore a cui è stato sottoposto. Venerdì mattina

Chiara Ferragni

aveva postato un'immagine dall'ospedale che lo riprendeva mentre faceva colazione.



Lo scorso 18 marzo il rapper aveva comunicato ai suoi follower, sui social, di essere malato e di doversi sottoporre a delle cure, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Quattro giorni dopo l'annuncio della diagnosi e l'intervento. "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)".



Adesso il rapper resta in ospedale fino a quando non si sarà del tutto ripreso, supportato dalla sua famiglia e da tutti i suoi fan... anche da quelli più piccoli.

