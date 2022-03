Fedez e il tumore, Chiara Ferragni: "La nostra settimana prima dell'operazione, come se il tempo si fosse fermato"

Giorni difficili e intensi che la coppia ha cercato di vivere facendo cose semplici in compagnia delle persone amate.

"Ci siamo presi un po' di tempo lontano dai

social media

i bambini

- scrive in un post su Instagram -, abbiamo trascorso più tempo possibile con, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, abbiamo mangiato un gelato su una panchina".

Ma non solo. La Ferragni racconta ancora che Fedez "ha passato un po' di tempo con i suoi

amici più cari

musica

, ha registrato della, è andato a dormire con Leone nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo quarto compleanno".

Infine, la moglie del rapper spiega come ha vissuto emotivamente quei tragici momenti: "La maggior parte di questo tempo mi sono sentita come una sfocatura: era

come se il tempo si fosse fermato

e avevo paura come mai prima d'ora che potesse essere successo qualcosa di brutto. Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio".

