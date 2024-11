Tananai riparte in tour da Milano dopo un anno di stop

Tananai è emozionatissimo e non lo nasconde. Non ha preparato un discorso e lo ammette, anche se vuole ringraziare la sua gente: "Prima dovevo parlare trenta minuti perché non avevo le canzoni, ora ci sono due album e siamo qui al Forum... volevo davvero ringraziarvi per la fiducia, avete comprato i biglietti a occhi chiusi, 'CalmoCobra' è uscito solo due settimane fa e voi non sapevate nulla dell’album... ve lo prometto, non avrò mai più l'idea di m di fermarmi un anno".