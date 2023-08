Piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze, per il cantante durante il live a Cinquale (Massa)

Mentre cantava e saltava, preso dalla foga dell'esibizione, è volato giù dal palco tra la folla. Niente di rotto per fortuna, fatta eccezione per un auricolare, e il cantante ci ha scherzato su postando sui social il video del volo: "Ci vediamo nelle viscere della terra", ha scritto.

Tananai in concerto a Cinquale, in provincia di Massa, è stato protagonista di un piccolo incidente.

Un fuori programma quello di Tananai che per qualche secondo ha tenuto i fan con il fiato sospeso ma poi, visto il lieto fine, ha strappato più di una risata. Il cantante si è lasciato travolgere dall'entusiasmo dell'esibizione e non ha tenuto conto delle dimensioni del palco: un passo di troppo gli è stato fatale. E' caduto giù ma si è subito rialzato e come di consueto ha reagito con ironia: "Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domani vediamo se si è spaccato qualcosa. Scherzo, però sono una mezza s..a, mi faccio un graffio e dico 'Ah mi sono rotto la tibia'. No, mi sono sbucciato il ginocchio" ha detto ai fan. Qualche secondo di stop, e poi lo show è ripreso da dove era stato interrotto.



L'ironia di Tananai Di essere sempre pronto a scherzare sulle sue disavventure, Tananai l'ha sempre dimostrato, sin da quando è arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022. Il piazzamento come fanalino di coda l'ha preso con ironia, e la sua reazione è stata molto apprezzata dal pubblico che in breve tempo l'ha fatto schizzare in vetta alle classifiche. Anche dopo la caduta a Cinquale ha voluto sdrammatizzare: sui social ha postato il video del volo giù dal palco e ringraziando il pubblico ha scritto: "Ci vediamo nelle viscere della terra".