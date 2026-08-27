Dopo lo sforzo fisico, il gruppo ha quindi scelto di concedersi qualche momento di relax e divertimento. Tra paesaggi, fotografie, natura e compagnia, la giornata di Camihawke e Tananai si è trasformata in un piccolo racconto di vita quotidiana, nel quale il trekking è diventato anche l'occasione per condividere tempo e complicità.