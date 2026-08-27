Trekking e fantasia

Camihawke e Tananai innamorati tra i monti: "Qui c'è la nostra casa"

La coppia ha trascorso una piacevole giornata in montagna, che sui social l'influencer si è divertita a trasformare in un gioco di fantasia

27 Ago 2026 - 14:39
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© Instagram |  Camihawke e Tananai
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Una giornata immersi nella natura si è trasformata per Camilla Boniardi, conosciuta sui social come Camihawke, e il fidanzato Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, in un originale gioco di immaginazione. La content creator ha infatti condiviso su Instagram una serie di storie dedicate alla loro escursione, costruendo attraverso le immagini una curiosa metafora: la montagna è diventata una grande casa tutta da esplorare.

La montagna diventa una casa

 Nella narrazione ideata da Camihawke, ogni angolo incontrato durante la giornata assume una funzione domestica. Il boschetto situato alle pendici del monte viene così presentato come "l'entrata", mentre un'altra zona ricca di alberi si trasforma nella "camera da letto". Anche un piccolo laghetto trova il suo posto nell'immaginaria abitazione, diventando naturalmente "la piscina".

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A completare questa singolare casa immersa nel verde ci sono poi due asini, definiti scherzosamente "degli amici in visita". Nel gioco costruito attraverso le storie Instagram, Camilla e Tananai non sono quindi semplici escursionisti, ma diventano i proprietari di questa particolare dimora circondata dalla natura.

Il trekking insieme fino a 574 metri

 Dietro alla fantasia c'è stata però una vera escursione. La coppia ha affrontato un trekking che li ha portati a raggiungere un'altitudine di 574 metri, dedicando complessivamente 2 ore e 49 minuti alla camminata. Il percorso ha lasciato comunque spazio per fermarsi a scattare fotografie, osservare il panorama e condividere alcuni momenti della giornata con i follower. Le immagini restituiscono così l'atmosfera serena di una giornata trascorsa insieme, con la coppia apparsa particolarmente affiatata e felice.

Foto, pranzo e una partita a carte

 La galleria pubblicata da Camihawke non si concentra soltanto sull'escursione. Prima di mettersi in cammino, infatti, compare anche la fotografia di un piatto completamente svuotato, mentre tra i momenti successivi alla camminata trova spazio una partita a un gioco di carte insieme agli amici.

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Dopo lo sforzo fisico, il gruppo ha quindi scelto di concedersi qualche momento di relax e divertimento. Tra paesaggi, fotografie, natura e compagnia, la giornata di Camihawke e Tananai si è trasformata in un piccolo racconto di vita quotidiana, nel quale il trekking è diventato anche l'occasione per condividere tempo e complicità.

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La storia d'amore tra Camihawke e Tananai

 La relazione tra Camihawke e Tananai è stata ufficializzata sui social nel giugno 2026, dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti. A confermare il legame era stato un video pubblicato in occasione del compleanno di Camilla Boniardi: mentre si preparava a spegnere una candelina improvvisata, Tananai si era avvicinato per darle un bacio, rendendo così pubblico il loro rapporto.

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I primi rumors sulla coppia risalivano invece al settembre precedente, quando i due erano stati notati nello stesso rifugio di montagna, mentre nei mesi successivi altri indizi, tra cui la presenza di Camihawke a un concerto del cantautore a Milano, avevano alimentato le voci. Dopo aver mantenuto a lungo la loro relazione lontana dai riflettori, oggi i due sembrano vivere serenamente la loro storia, come raccontano anche le immagini delle giornate trascorse insieme.

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