© Instagram | Camihawke e Tananai
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Una giornata immersi nella natura si è trasformata per Camilla Boniardi, conosciuta sui social come Camihawke, e il fidanzato Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, in un originale gioco di immaginazione. La content creator ha infatti condiviso su Instagram una serie di storie dedicate alla loro escursione, costruendo attraverso le immagini una curiosa metafora: la montagna è diventata una grande casa tutta da esplorare.
Nella narrazione ideata da Camihawke, ogni angolo incontrato durante la giornata assume una funzione domestica. Il boschetto situato alle pendici del monte viene così presentato come "l'entrata", mentre un'altra zona ricca di alberi si trasforma nella "camera da letto". Anche un piccolo laghetto trova il suo posto nell'immaginaria abitazione, diventando naturalmente "la piscina".
A completare questa singolare casa immersa nel verde ci sono poi due asini, definiti scherzosamente "degli amici in visita". Nel gioco costruito attraverso le storie Instagram, Camilla e Tananai non sono quindi semplici escursionisti, ma diventano i proprietari di questa particolare dimora circondata dalla natura.
Dietro alla fantasia c'è stata però una vera escursione. La coppia ha affrontato un trekking che li ha portati a raggiungere un'altitudine di 574 metri, dedicando complessivamente 2 ore e 49 minuti alla camminata. Il percorso ha lasciato comunque spazio per fermarsi a scattare fotografie, osservare il panorama e condividere alcuni momenti della giornata con i follower. Le immagini restituiscono così l'atmosfera serena di una giornata trascorsa insieme, con la coppia apparsa particolarmente affiatata e felice.
La galleria pubblicata da Camihawke non si concentra soltanto sull'escursione. Prima di mettersi in cammino, infatti, compare anche la fotografia di un piatto completamente svuotato, mentre tra i momenti successivi alla camminata trova spazio una partita a un gioco di carte insieme agli amici.
Dopo lo sforzo fisico, il gruppo ha quindi scelto di concedersi qualche momento di relax e divertimento. Tra paesaggi, fotografie, natura e compagnia, la giornata di Camihawke e Tananai si è trasformata in un piccolo racconto di vita quotidiana, nel quale il trekking è diventato anche l'occasione per condividere tempo e complicità.
La relazione tra Camihawke e Tananai è stata ufficializzata sui social nel giugno 2026, dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti. A confermare il legame era stato un video pubblicato in occasione del compleanno di Camilla Boniardi: mentre si preparava a spegnere una candelina improvvisata, Tananai si era avvicinato per darle un bacio, rendendo così pubblico il loro rapporto.
I primi rumors sulla coppia risalivano invece al settembre precedente, quando i due erano stati notati nello stesso rifugio di montagna, mentre nei mesi successivi altri indizi, tra cui la presenza di Camihawke a un concerto del cantautore a Milano, avevano alimentato le voci. Dopo aver mantenuto a lungo la loro relazione lontana dai riflettori, oggi i due sembrano vivere serenamente la loro storia, come raccontano anche le immagini delle giornate trascorse insieme.