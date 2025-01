Tananai per la prima volta si esibirà in tour nei club europei. Nel mese di aprile con 7 appuntamenti nelle principali città d'Europa. Dopo aver collezionato innumerevoli sold out nel 2024 nei palasport più importanti d'Italia e dopo l'annuncio della tournée estiva 2025, l'artista aggiunge un nuovo traguardo per la sua carriera live.