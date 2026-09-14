Alice Campello e Alvaro Morata, le foto alla finale dei Mondiali
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Alvaro Morata e Alice Campello © Instagram
"Adesso ci serve equilibrio e stabilità nella nostra casa". Con queste parole, rilasciate a Hola durante un evento TAG Heuer Formula 1 a Madrid, Alice Campello racconta il momento che sta vivendo insieme ad Alvaro Morata, dopo la crisi che nel 2024 li aveva portati a un passo dalla separazione. Oggi l'imprenditrice guarda avanti con un desiderio preciso, quello di una vita semplice, fatta di quotidianità e serenità familiare, lontana dai riflettori che negli ultimi anni hanno accompagnato quasi ogni loro passo pubblico.
La capitale spagnola, racconta Alice Campello, è diventata il centro della sua nuova stabilità: "Quello che voglio è stabilità, stare a Madrid contenti e tranquilli. Ci stiamo trasferendo e piano piano ci stabilizziamo". Un legame che va ben oltre la semplice residenza: "Sono felice di essere qui a Madrid, per me è casa. Il cibo, le persone, il tempo, la qualità di vita, il collegio dei bambini… Madrid è la mia città", ha ammesso.
Parole che raccontano un ritorno ai punti fermi della propria vita, dopo un periodo segnato da cambiamenti importanti nella sfera privata della coppia.
Dopo l'allontanamento e la successiva riconciliazione, oggi Alice Campello immagina già un nuovo capitolo per il loro amore: "Mi piacerebbe rinnovare i voti, con molta meno gente però. Una cerimonia più intima con i nostri figli", ha dichiarato. Sul rapporto con il marito, l'imprenditrice non nasconde le difficoltà attraversate negli ultimi tempi: "Lui è il padre dei miei figli, l'uomo della mia vita. Ci sono momenti belli e momenti brutti, come in ogni matrimonio. Ma l'importante è che continuiamo a sceglierci a vicenda".
Per l'eventuale nuovo "sì", accanto a loro vorrebbe "Solo le persone a noi più care che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni. E qualcosa di molto intimo con i nostri figli". E se è proprio vero che "i sogni son desideri", chissà che non possano esserci sviluppi a breve. I fan della coppia sono già in attesa.
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