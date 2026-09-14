La capitale spagnola, racconta Alice Campello, è diventata il centro della sua nuova stabilità: "Quello che voglio è stabilità, stare a Madrid contenti e tranquilli. Ci stiamo trasferendo e piano piano ci stabilizziamo". Un legame che va ben oltre la semplice residenza: "Sono felice di essere qui a Madrid, per me è casa. Il cibo, le persone, il tempo, la qualità di vita, il collegio dei bambini… Madrid è la mia città", ha ammesso.