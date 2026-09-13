Michela Persico in bikini sulla neve, bomba sexy tra allenamenti e cadute
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La conduttrice risponde con ironia alle critiche ricevute dopo aver ufficializzato la storia con Umberto Pengo, imprenditore di 47 anni: "Dopo un anno e mezzo mi sono fidanzata, non si fa?"
Michela Persico ha scelto l'ironia per rispondere ai commenti arrivati dopo l'ufficializzazione della sua nuova relazione. La conduttrice, ex compagna del calciatore Daniele Rugani, ha pubblicato alcune storie su Instagram nelle quali ha affrontato sia la fine del precedente rapporto sia le critiche per la differenza d'età con il nuovo compagno, l'imprenditore 47enne Umberto Pengo. Persico ha anche direttamente fatto riferimento al tradimento che avrebbe portato alla rottura con il calciatore, spiegando di aver scelto di non perdonarlo.
A far discutere sono stati alcuni commenti ricevuti sui social dopo la nuova relazione. Persico li ha ripresi nelle proprie storie, rispondendo con sarcasmo a chi le contestava di aver lasciato Rugani dopo il tradimento. "Cioè non ha perdonato e ha lasciato un calciatore, mai lasciare un calciatore... ma perdonano tutte, perché lei no?", ha scritto ironicamente, sintetizzando il tono di alcune delle reazioni ricevute.
La sua posizione, però, è netta: "La scelta è stata non perdonare e andare avanti". Persico ha poi scherzato anche sull'attenzione ricevuta: "Comunque continuate a commentare così vado in hype e magari lavoro anche di più".
Prima della nuova relazione, Michela Persico è stata legata per circa nove anni a Daniele Rugani, calciatore italiano difensore della Juventus. I due sono diventati genitori di Tommaso nel 2020 e nel maggio 2024 si sono sposati a Torino, nella chiesa di San Carlo Borromeo. Il rapporto si è concluso l’anno successivo, dopo una crisi diventata pubblica nei mesi estivi. Accanto a Persico oggi c’è invece Umberto Pengo, imprenditore veneto di 47 anni attivo nel settore della casa e delle forniture alberghiere. La coppia ha fatto la sua prima uscita pubblica alla Mostra del Cinema di Venezia, dopo che Persico aveva mantenuto per mesi maggiore riservatezza sulla propria vita sentimentale.
Persico ha replicato a chi considera problematica la relazione con un uomo di dodici anni più grande. "Potrebbe essere anche suo padre", è uno dei commenti ai quali ha risposto.La conduttrice ha ribaltato la critica ancora una volta con il sarcasmo: "Così forse non mi rispetta un po'. O magari no, ma ora sono allenata". Poi ha riassunto l'intera vicenda mettendo insieme, in tono volutamente provocatorio, le osservazioni ricevute: "Nooooo incredibile. Cioè cornuta, non l'ha perdonato. E dopo un anno e mezzo si è fidanzata con un uomo di 47 anni! No no no, non si fa", ha scritto nelle Stories.
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