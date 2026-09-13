Persico ha replicato a chi considera problematica la relazione con un uomo di dodici anni più grande. "Potrebbe essere anche suo padre", è uno dei commenti ai quali ha risposto.La conduttrice ha ribaltato la critica ancora una volta con il sarcasmo: "Così forse non mi rispetta un po'. O magari no, ma ora sono allenata". Poi ha riassunto l'intera vicenda mettendo insieme, in tono volutamente provocatorio, le osservazioni ricevute: "Nooooo incredibile. Cioè cornuta, non l'ha perdonato. E dopo un anno e mezzo si è fidanzata con un uomo di 47 anni! No no no, non si fa", ha scritto nelle Stories.