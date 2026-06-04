In realtà, i radar della cronaca rosa avevano intercettato i primi movimenti della coppia già a fine marzo. I due erano stati notati al concerto di Ernia al Forum di Assago, confusi all'interno di una comitiva che comprendeva anche altri volti noti della scena rap. Proprio la presenza di Tedua, inizialmente, aveva depistato i paparazzi, ma le ultime indiscrezioni avrebbero chiarito l'esatto intreccio amoroso: Tedua starebbe infatti frequentando Veronica, la sorella di Angelica, mentre Bresh e la ventinovenne stilista facevano già coppia fissa.