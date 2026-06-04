Bresh e Angelica Montini insieme al mare: gli indizi social confermano la love story
Il cantante genovese e la stilista (ex di Fedez) rompono il silenzio con scatti speculari al mare. Per lui è un momento d'oro: il 5 giugno esce il nuovo album "Mediterraneo - Dopo il mare"
Angelica Montini e Bresh © Instagram
"Domani notte sarà un altro giro di boa verso un'altra rotta. Non vedo l'ora che tutta la musica nuova sia anche vostra cari miei". Con queste parole, affidate a una storia Instagram, Bresh ha regalato ai fan un doppio colpo di scena: l'annuncio del suo atteso ritorno musicale e la conferma implicita della sua nuova relazione. Sullo sfondo della foto, un mare limpido incorniciato da un promontorio.
Pochi minuti dopo, sul profilo della stilista Angelica Montini è comparso lo stesso identico panorama, accompagnato dalle note di "Poco sole" di Ornella Vanoni: "Ma sulla spiaggia, sai, ci siamo solo noi". Un verso che sembra la conferma definitiva dei pettegolezzi degli ultimi mesi.
Dal concerto di Ernia a oggi: l'intreccio con Tedua
In realtà, i radar della cronaca rosa avevano intercettato i primi movimenti della coppia già a fine marzo. I due erano stati notati al concerto di Ernia al Forum di Assago, confusi all'interno di una comitiva che comprendeva anche altri volti noti della scena rap. Proprio la presenza di Tedua, inizialmente, aveva depistato i paparazzi, ma le ultime indiscrezioni avrebbero chiarito l'esatto intreccio amoroso: Tedua starebbe infatti frequentando Veronica, la sorella di Angelica, mentre Bresh e la ventinovenne stilista facevano già coppia fissa.
La rinascita sentimentale e i retroscena
Per il rapper ligure si tratta di una vera e propria svolta dopo la fine della tormentata relazione con l'influencer Elisa Maino, consumatasi a inizio anno tra voci di presunti tradimenti. Anche Angelica Montini si lascia alle spalle un passato mediatico turbolento. All'inizio del 2025 il suo nome era finito nell'occhio del ciclone come la presunta "fiamma storica" di Fedez. Dopo mesi passati nell'ombra per sfuggire alla pressione dei riflettori, Angelica ha deciso di ripartire alla luce del sole.
Un successo da "Doppio Platino"
Il nuovo weekend d'amore coincide con un appuntamento cruciale per la carriera di Bresh. Venerdì 5 giugno esce infatti in digitale "Mediterraneo – Dopo il mare", il repack del suo album di successo già certificato doppio platino. Il disco conterrà sedici tracce originali e diversi inediti, tra cui il singolo radiofonico "Da Dio" e il brano "Serenamente". Un periodo magico per il cantante, che a luglio tornerà nella sua Genova per quattro date live al Porto Antico, già interamente sold out.