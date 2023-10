Bresh & Pinguini Tattici Nucleari insieme per la prima volta.

Il videoclip

Prodotto da Borotalco.tv e diretto da Fabrizio Conte, ritrae Bresh e Riccardo Zanotti alle prese con le imprevedibili conseguenze di veri e propri incubi che continuano a ripetersi in un eterno ritorno. In una palazzina milanese, vediamo i protagonisti in un susseguirsi di disavventure legate a delle ragazze, in cui i due sono le vittime in un loop di rocambolesche tragedie. Dalle cadute vertiginose dal balcone per incrociare lo sguardo di una dirimpettaia fino ad una sparatoria da un taxi rosa in corsa, passando per l’ustione a causa della moka del caffè, i due – proprio come accade nelle relazioni – anche quando pensano di aver previsto il prossimo guaio vengono sorpresi dietro l’angolo da un nuovo pericolo inaspettato.