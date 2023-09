Il messaggio della band

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato le date indoor del loro tour con un messaggio sui social: "Ieri a Campovolo abbiamo fatto la festa più grande della nostra vita: ben 80mila anime si sono unite a noi per l’ultimo concerto di questo grande tour. Un finale col botto in un tempio della musica, dove abbiamo toccato il cielo. Dentro ogni fine c’è però un nuovo inizio quindi ecco la notizia: il tour continua nei palasport! Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e della ‘narrazione', ma ne parleremo più avanti! Le prevendite saranno aperte da domani alle 10. Per ora vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo, non perdiamoci mica di vista!".