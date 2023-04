Pinguini Tattici Nucleari, "Coca zero" è l'inno al cambiamento

Mentre "Fake News", l'ultimo album della band uscito a dicembre ancora macina vendite ed è stato certificato Platino in sole quattro settimane, in attesa del tour negli stadi della prossima estate i Pinguini pubblicano una nuova canzone che affonda le mani nell'attualità. " La canzone affronta svariati temi - spiega Riccardo Zanotti - dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani."

I Pinguini Tattici Nucleari non si fermano. La vena creativa di Riccardo Zanotti è una sorta di fiume in piena, e dopo aver scritto l'ultimo singolo di Laura Pausini, ora ecco una nuova canzone per il gruppo anche se l'ultimo album è uscito solo qualche mese fa. "'Coca zero' è un pezzo che parla di cambiamento - dice lui -. E' nato dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perché sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando".

Mentre si avvicina l'attesissimo tour in Italia - undici le date complessive, cinque quelle già sold out, da Nord a Sud fino alle isole, per incontrare fan di ogni età in un abbraccio largo centinaia di migliaia di persone - e dopo una tappa negli USA a Lake Placid (New York) per le Universiadi, si è aggiunto un nuovo importante tassello all'incredibile storia dei Pinguini Tattici Nucleari: lunedì 10 aprile 2023 si esibiranno al The London Palladium (Londra).

Quella dei Pinguini Tattici Nucleari è un'incredibile storia, fatta di un gioco di squadra che regala ep, album e singoli indimenticabili, come i recenti "Giovani Wannabe" (brano italiano più ascoltato in radio nel 2022 secondo Earone Airplay Report, quattro volte Platino) e "Ricordi" (certificato Triplo Platino), che hanno segnato il passo dell'estate e dell'autunno 2022.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI IL TOUR NEGLI STADI 2023

07.07.2023 - VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE - DATA ZERO

11.07.2023 - MILANO STADIO SAN SIRO - SOLD OUT

12.07.2023 - MILANO STADIO SAN SIRO - SOLD OUT

15.07.2023 - FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI - SOLD OUT

19.07.2023 - TORINO STADIO OLIMPICO - SOLD OUT

23.07.2023 - ROMA STADIO OLIMPICO - SOLD OUT

24.07.2023 - ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 - BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 - MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 - OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 - RCF ARENA - REGGIO EMILIA (Campovolo)