Bresh batte tutti: l'album del rapper genovese è il più venduto in Italia

Uscito l'11 marzo, ha debuttato direttamente in vetta alla classifica Fimi/gfk degli album più venduti della settimana e raggiunge la #2 nella classifica dei vinili più acquistati. Con 6 tracce in top50 (11 brani totali nella top100) della classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, il disco del rapper genovese ha esordito #6 nella Top10 Global Album Debuts di Spotify, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo sulla piattaforma nel weekend di debutto.

Composto da 12 tracce, “Oro Blu” è stato scritto da Bresh con la direzione musicale di Shune e Dibla. Il disco vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap-urban come Rkomi, Izi, Psicologi, Tony Effe e Massimo Pericolo, insieme a Francesca Michielin, e le firme di due produttori d’eccezione come Greg Willen e Crookers, che contribuiscono a rendere la sonorità tra contaminazione e sperimentazione.

Il nome dell’album riprende la denominazione con cui è definita l’acqua quotata in borsa e sottolinea come anche le cose più necessarie hanno un prezzo. “Oro Blu” è un invito a riscoprire l’importanza di ciò che è essenziale, tralasciando il superfluo e ciò che impedisce la ricerca di sé.

Anticipazione dell’intero progetto è stato il singolo “Andrea”, prodotto da Shune, preceduto da “Angelina Jolie”, certificato disco di platino con 45 milioni di stream e stabile da un anno in Top50 su Spotify Italia, e “Caffè”, inedito nel quale, per la prima volta, l’artista annunciava la futura uscita di “Oro Blu”. Pubblicato il 4 marzo e accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, “Oro Blu”, il secondo progetto discografico del giovane rapper genovese, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi, anche nelle speciali edizioni in formato doppio LP + 45 giri del singolo “Andrea”, doppio LP e CD autografati.

Con attualmente oltre un 1,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. In questo genere, Bresh si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica. Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, negli ultimi anni il rapper ha collaborato a diversi progetti di alcuni dei componenti della Drilliguria, tra cui Tedua e Izi, oltre alla partecipazione in “Amici Miei Mixtape” di Tedua, Nader Shah, Vaz Tè, Disme e III Rave. Nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno, a cui fa seguito la special edition “Che Io Ci Aiuti”, certificato disco d’oro, con sei nuove tracce inedite.

