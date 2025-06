Bresh riparte dal "Mediterraneo": "Il mio è un album per sognatori che vuole regalare speranza"

Ora Bresh guarda avanti, in particolare al contatto diretto con i suoi fan per i concerti, per i quali bisognerà però aspettare l'autunno, avendo cancellato l'attività estiva che era in programma. "Sono due anni che non esco live e non vedo l'ora. Purtroppo abbiamo annullato le date estive perché l'album è uscito tardi e non eravamo pronti - spiega -, abbiamo preferito concentrarci sul tour nei palazzetti in autunno. Mi spiace molto per i fan ma potranno rifarsi da ottobre. In questi anni ho fatto uscire dei singoli che non credo possano far crescere fan, io do più importanza all'album come mezzo espressivo".