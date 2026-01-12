Bresh per la prima volta live in Europa: tappe a Parigi, Londra e Barcellona

A luglio, invece, sarà il momento di quattro imperdibili date al Porto Antico di Genova: tre appuntamenti sono già sold out
© Ufficio stampa
Dopo un 2025 che l'ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati, con la pubblicazione dell'album "Mediterraneo" (certificato Platino) e le incredibili date nei palasport del "Mediterraneo Tour", Bresh è pronto a conquistare anche il 2026. Per la prima volta, infatti, sarà protagonista di tre date in Europa.
Bresh si esibirà il 12 aprile al Café De La Danse a Parigi, il 14 aprile alla Scala di Londra e il 15 aprile al Razzmatazz di Barcellona. A luglio, invece, sarà il momento di "Mare Mostrum": quattro imperdibili date al Porto Antico di Genova (1° e 3, 4 e 5 luglio), che vedranno l'artista tornare a esibirsi live nella sua città. E dopo il già annunciato sold out delle prime due date, registra il tutto esaurito anche il penultimo appuntamento.
Con ventinove certificazioni platino e undici oro, Andrea Brasi (vero nome di Bresh) è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni."Mediterraneo", il suo ultimo album uscito a giugno dell'anno scorso, è stato certificato disco di platino. Tra i brani dell'album c'è anche "La Tana del Granchio", presentato al Festival di Sanremo 2025. In autunno dello scorso anno Bresh è stato per la prima volta protagonista di un tour nei palasport.