Love Mi, il concerto benefico di Fedez e J-Ax condotto da Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti
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Elenoire Casalegno © Ufficio stampa
Cinquant'anni rappresentano spesso un momento di bilanci, e per Elenoire Casalegno non fa eccezione. La conduttrice ha aperto il suo cuore in una lunga intervista con il settimanale “Chi”, ripercorrendo i momenti più significativi della sua vita privata e professionale: dagli amori che l'hanno fatta soffrire alla maternità vissuta da giovanissima, fino alla serenità ritrovata accanto all'attuale compagno Matteo Pandini. Un racconto sincero, nel quale emerge anche una nuova consapevolezza: quella di essere finalmente diventata più indulgente verso se stessa.
Inizialmente Casalegno non aveva alcuna intenzione di organizzare grandi festeggiamenti per il compleanno. L'idea era quella di trascorrere una serata tranquilla con Matteo Pandini e, il giorno successivo, un pranzo in Liguria insieme ai genitori. I piani, però, sono cambiati grazie alla sorpresa organizzata dal compagno. Bendata e fatta salire a bordo di un van senza sapere la destinazione, la conduttrice si è ritrovata davanti a una festa costruita nei minimi dettagli. Ad accoglierla c'erano quaranta persone selezionate con cura, tutte considerate fondamentali nella sua vita. L'emozione più intensa è arrivata durante la proiezione di un video celebrativo in cui è comparsa anche la nonna, figura a cui è sempre stata particolarmente legata. Un momento che l'ha commossa profondamente e che ha reso ancora più speciale una serata già ricca di significato.
Guardando al passato, Elenoire non ha nascosto di aver vissuto esperienze molto diverse tra loro. "Non mi sono fatta mancare niente", ha spiegato, includendo anche le delusioni sentimentali tra le tappe che hanno contribuito a formare la donna che è oggi.
Tra le frasi più forti pronunciate durante l'intervista c'è quella relativa ai rapporti amorosi: la conduttrice ha ammesso di non essersi sentita amata come avrebbe desiderato. Non si riferisce necessariamente a tradimenti o episodi specifici, ma alla sensazione di non essere stata sempre compresa, accolta e valorizzata per ciò che realmente era.
Pur riconoscendo la sofferenza vissuta, Casalegno ha sottolineato di non essersi mai considerata una vittima. Anzi, per anni ha reagito al dolore cercando di andare avanti senza fermarsi troppo sulle ferite lasciate dalle esperienze negative.
Uno degli aspetti su cui la conduttrice si è soffermata maggiormente riguarda il rapporto con se stessa. Per molto tempo si è imposta standard elevatissimi, affrontando le difficoltà con durezza e pretendendo di non mostrare mai cedimenti. Oggi, invece, riconosce che le ferite lasciano segni e che ignorarle non le fa scomparire. Anche per questo ha raccontato di aver intrapreso un percorso terapeutico che prosegue tuttora.
La consapevolezza più importante maturata negli ultimi anni riguarda proprio il concetto di forza. Se un tempo credeva che essere forti significasse non crollare mai, adesso ha capito che la vera forza passa anche attraverso l'accettazione delle proprie vulnerabilità.
Da quasi due anni e mezzo Elenoire Casalegno è legata a Matteo Pandini, una relazione che descrive come equilibrata e felice. Per la prima volta dopo molto tempo, la conduttrice parla apertamente di un periodo sereno dal punto di vista sentimentale. Durante la festa per il suo compleanno, amici e parenti non hanno nascosto di vedere nella coppia un possibile matrimonio futuro. Lei ha raccontato la situazione con ironia, paragonando l'entusiasmo generale a una vera e propria campagna elettorale.
Tra i momenti più divertenti della serata c'è stato anche un video preparato dal compagno, che l'ha descritta come una donna dal carattere forte ma capace di grande empatia, ricordando persino gli episodi dell'infanzia in cui difendeva il proprio diritto di giocare a calcio insieme ai maschi.
Nel corso dell'intervista, Casalegno ha affrontato anche il tema delle relazioni passate. Rispondendo a una domanda sull’eventuale sfruttamento di alcuni dei suoi ex per il raggiungimento di obiettivi legati alla carriera, la conduttrice ha ricordato di aver interrotto la relazione con Sebastiano Lombardi quando era direttore di Rete 4, una scelta che all'epoca fece discutere molte persone. Ha parlato anche della breve storia con Vittorio Sgarbi, precisando che la loro frequentazione durò appena tre mesi, un periodo troppo breve per poter essere interpretato come una scelta strategica.
Casalegno ha inoltre riflettuto sul peso della bellezza nella propria vita. Se da un lato l'aspetto fisico può facilitare i primi approcci, dall'altro ha spesso avuto la sensazione che il suo carattere indipendente mettesse più in difficoltà della sua bellezza.
Secondo Casalegno, molti uomini sono inizialmente attratti dalle donne autonome e sicure di sé, salvo poi vivere quella stessa indipendenza come un ostacolo nella relazione. Ha raccontato di aver incontrato persone che hanno cercato di ridimensionarla o sminuirla, ma di aver sempre trovato la forza di reagire. Proprio questa esperienza le ha insegnato quanto sia importante non rinunciare alla propria identità per compiacere gli altri. Ancora oggi si identifica molto più nel proprio carattere che nel proprio aspetto fisico, considerandolo l'elemento che meglio la rappresenta.
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Un capitolo centrale della sua vita è quello della maternità. Elenoire è diventata madre a soli 23 anni e ricorda quel periodo come un percorso di crescita condiviso con la figlia. Essere così giovane le ha permesso di affrontare l'esperienza con energia e spontaneità, senza lasciarsi paralizzare dalle paure. Allo stesso tempo, crescere una figlia dopo la separazione ha comportato responsabilità importanti e la necessità di ricoprire spesso più ruoli contemporaneamente.
Nonostante questo, ha sempre scelto di mantenere la figlia lontana dai riflettori. La maternità, spiega, appartiene alla sua sfera più privata e per questo non ha mai voluto utilizzarla come strumento per raccontare pubblicamente se stessa.
Al momento Elenoire Casalegno non intende allargare ulteriormente la famiglia. Ha una figlia, il suo compagno ne ha una a sua volta, e considera quel capitolo della propria vita già completo e felice. Guardando al futuro, il dono più prezioso che intende concedersi non riguarda oggetti o traguardi professionali. Dopo anni trascorsi a essere severa con se stessa, la conduttrice ha deciso di imparare qualcosa di nuovo: trattarsi con la stessa comprensione e la stessa gentilezza che ha sempre riservato agli altri.