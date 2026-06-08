Inizialmente Casalegno non aveva alcuna intenzione di organizzare grandi festeggiamenti per il compleanno. L'idea era quella di trascorrere una serata tranquilla con Matteo Pandini e, il giorno successivo, un pranzo in Liguria insieme ai genitori. I piani, però, sono cambiati grazie alla sorpresa organizzata dal compagno. Bendata e fatta salire a bordo di un van senza sapere la destinazione, la conduttrice si è ritrovata davanti a una festa costruita nei minimi dettagli. Ad accoglierla c'erano quaranta persone selezionate con cura, tutte considerate fondamentali nella sua vita. L'emozione più intensa è arrivata durante la proiezione di un video celebrativo in cui è comparsa anche la nonna, figura a cui è sempre stata particolarmente legata. Un momento che l'ha commossa profondamente e che ha reso ancora più speciale una serata già ricca di significato.