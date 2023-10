Elenoire Casalegno: "Inseguita e assalita da uno squilibrato a Milano"

L'attrice e conduttrice ha raccontato l'accaduto nelle sue storie Instagram, taggando anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, e chiedendo all'amministrazione maggiore sicurezza in città, sottolineando che ormai "c'è da aver paura di andare in centro a passeggiare in pieno giorno".

"Questa mattina alle 11, in corso di Porta Nuova, nel cuore di Milano, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato", ha spiegato l'attrice in un video pubblicato sui social. "Per fortuna - ha proseguito - è intervenuto un uomo che ha iniziato ad urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere".

Elenoire Casalegno ha quindi spiegato di essere conscia che le esigenze di una metropoli come Milano sono molte, però "la priorità è la sicurezza dei cittadini, e questa città è diventata invivibile, c'è da aver paura". E per quanto riguarda il degrado, ha sottolineato, "si parla di periferie. Ma quali periferie? A Milano c'è paura di andare in centro, di passeggiare in centro in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così. La priorità è la sicurezza".