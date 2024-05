Auguri a Elenoire Casalegno, eccola con Dario Vergassola a "Zelig" 2000

Buon compleanno Elenoire Casalegno! In occasione della festa della conduttrice tv nata a Savona, rivediamola nell'intervista scomoda assieme a Dario Vergassola a "Zelig" 2000. "Lei ha dichiarato di aver avuto il suo nome da una nonna belga, è un po' impegnativo, non vorrebbe farsi chiamare quella bella gnocca che fa la televisione?", chiede il comico.

"Beh ma anche così mi chiamano! C'è sempre un nome e un soprannome, per esempio lei come la chiamano?", replica Casalegno che sta al gioco. Sono passati oltre 20 anni da quella puntata di "Zelig", oggi a 48 anni Elenoire è una conduttrice di carattere e di grande esperienza. Lo vediamo a "L'Isola dei Famosi" dove veste i panni di inviata speciale nella diciottesima edizione del reality condotto da Vladimir Luxuria. Della sua esperienza in Honduras ha detto: "È un'esperienza bella e tosta, sei fuori dalla tua comfort zone e le piccole difficoltà non mancano, ma lavoro con una squadra di grandi professionisti capaci di affrontare qualsiasi inconveniente si presenti, anche con 40 gradi, l’umidità e i mosquitos sempre in agguato. È un'avventura intensa sotto il profilo professionale e umano, incisiva e so già che mi lascerà molto".