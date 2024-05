Auguri Laura Freddi, eccola cantare gli 883 a "Non è la Rai" 1993

Buon compleanno Laura Freddi. Nata a Roma il 19 maggio 1972 la showgirl compie oggi 52 anni. Poco più che ventenne raggiunge la popolarità entrando nel cast di "Non è la Rai", programma cult di Canale 5 ideato da Gianni Boncompagni e condotto, tra gli altri, da Paolo Bonolis e da Ambra Angiolini. Proprio con il presentatore romano, Freddi ha avuto una relazione durante cinque anni e terminata nel 1996. Insieme alle altre "ragazze", la showgirl ha modo di lanciarsi in esibizioni canore e coreografiche come in una puntata del 1993 quando in coppia con Miriana Trevisan canta "Hanno ucciso l'uomo ragno", singolo degli 883 tratto dall'omonimo album d'esordio.

Sempre in coppia con la Trevisan, tra il 1994 e il 1995 Laura Freddi è la "velina" del tg satirico "Striscia la Notizia". Negli stessi anni lavora a diversi programmi come "Il Quizzone", "I guastafeste" e il "Festivalbar" su Italia 1. Nel 2016 partecipa come concorrente alla prima edizione di "Grande Fratello Vip" mentre sei anni più tardi, nell'edizione 2022, sostituisce per alcune puntate Sonia Bruganelli in veste di opinionista al fianco di Adriana Volpe. E tra i "vipponi" rinchiusi nella "casa più spiata d'Italia" c'era proprio la Trevisan, tra le protagoniste di quella edizione. Rivediamo Laura Freddi e Miriana Trevisan cantare "Hanno ucciso l'uomo ragno" a "Non è la Rai" 1993.