Giovanni Vernia è Fabrizio Corona a "Zelig Circus" 2013

Vi ricordate Giovanni Vernia nei panni di Fabrizio Corona a "Zelig Circus"? Nel 2013 veniva presentato dal Mago Forest che chiedeva di dargli una seconda chance. In tailleur blu e tatuaggi bene in vista, Giovanni Vernia fa il suo ingresso sulle note della canzone "In Italia" di Fabri Fibra. "Come ho detto prima sei un personaggio molto chiacchierato che ha avuto dei trascorsi giudiziari ma ora sei un uomo decisamente cambiato" esordisce il conduttore.

Leggi Anche Il comizio di Raul Cremona nei panni di Omen a "Zelig" 2012

"Ascoltami Fabrizio è un ragazzo che è assolutamente cambiato, a testa alta, e nonostante questo è ancora un perseguitato dello Stato e non è giusto" commentava il comico, parlando di sé in terza persona, in risposta al Mago Forest. "La legge è uguale per tutti ma se Fabrizio guida su un isola pedonale senza patente lo fermano e gli sequestrano la macchina" conclude il comico ironizzando sulle vicende di Fabrizio Corona.