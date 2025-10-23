I Baustelle incontrano per la prima volta Tananai: ecco "Pugili impazziti"

“Tananai è uno dei più bravi artisti pop che abbiamo in Italia”, racconta Bianconi. “Quando lo vidi entrare sul palco del suo primo Sanremo, mi colpì la forza della sua performance: era fatta di autenticità in un mondo sempre più affollato di progetti in cui regna l’artificio ed è latente l’anima". Da quell’ammirazione reciproca è nata la voglia di condividere la scrittura: "Un giorno gli ho scritto chiedendogli se volesse fare una canzone insieme. Lui ha detto sì con entusiasmo, ed è venuto nel mio studio, lì abbiamo scritto Pugili impazziti". "Una collaborazione che si è poi completata con Claudio Brasini, Rachele Bastreghi e del produttore Federico Nardelli, per “confezionare l’abito migliore al brano (smoking o armatura che sia) per renderlo libero e di tutti in un tempo difficile come questo".