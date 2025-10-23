I Baustelle incontrano per la prima volta Tananai: ecco "Pugili impazziti"

Inedita collaborazione per chiudere l'intenso anno per la band, attesa per due concerti speciali a Roma e Milano a dicembre
I Baustelle collaborano per la prima volta con Tananai. Il nuovo singolo "Pugili impazziti" (BMG) è il frutto di questo incontro artistico inedito e la collisione di due mondi solo apparentemente distanti. Il brano, frutto di una collaborazione nata in modo spontaneo e naturale, rappresenta la perfetta fusione tra l’eleganza malinconica della band toscana e la sincerità emotiva del cantautore milanese. Il risultato è una canzone d’amore disperato (“l’amore di qualcuno che si è perso dentro un mondo inospitale”, come la definisce Francesco Bianconi) capace di unire due sensibilità che, pur provenendo da galassie differenti, si incontrano in una sorprendente armonia sonora e narrativa.
“Tananai è uno dei più bravi artisti pop che abbiamo in Italia”, racconta Bianconi. “Quando lo vidi entrare sul palco del suo primo Sanremo, mi colpì la forza della sua performance: era fatta di autenticità in un mondo sempre più affollato di progetti in cui regna l’artificio ed è latente l’anima". Da quell’ammirazione reciproca è nata la voglia di condividere la scrittura: "Un giorno gli ho scritto chiedendogli se volesse fare una canzone insieme. Lui ha detto sì con entusiasmo, ed è venuto nel mio studio, lì abbiamo scritto Pugili impazziti". "Una collaborazione che si è poi completata con Claudio Brasini, Rachele Bastreghi e del produttore Federico Nardelli, per “confezionare l’abito migliore al brano (smoking o armatura che sia) per renderlo libero e di tutti in un tempo difficile come questo".
Il legame artistico tra i Baustelle e Tananai non nasce da zero: già lo scorso novembre si erano esibiti insieme sul palco dell’Unipol Forum di Milano, regalando al pubblico una versione travolgente di "Charlie fa surf". In Pugili Impazziti con Tananai si trova quindi una naturale prosecuzione di quel dialogo generazionale e poetico che unisce due modi affini di intendere la canzone italiana.
Il gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi tornerà live con due speciali feste finali nei palazzetti di Roma e Milano a coronare questo 2025. I Baustelle sono pronti a chiudere il 2025 in bellezza con PALA 25, due date evento organizzate da Vivo Concerti. Appuntamento il 5 dicembre a Roma - Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (Mi) - Unipol Forum.