I Baustelle tornano con "El Galactico", uno scintillante viaggio nel folk rock californiano degli anni 60

Il titolo è nato dalla scoperta di questo posto che fa tacos a Milano: si chiama "El Galactico", che non conoscevo, ed è stata una scoperta. Una sera ero dalle parti di Via Padova/Gorla e passando con la macchina mi è apparsa questa insegna. E mi si è accesa anche la lampadina perché mi sembrava un posto in Messico, ma che poteva essere anche in California. E ho pensato che potesse essere un buon titolo. E da lampadina a lampadina, mi ha acceso questa visione ancora prima di scrivere le canzoni. E quindi mi è nato in testa il film del disco prima ancora del disco vero. Ed era un film fatto in un posto immaginario a Los Angeles, in un determinato periodo storico compreso tra 1965-1966 e mezzo 1967, in cui sono usciti dei dischi molto caratterizzanti e iconici come il primo dei Byrds, quello dei Doors, "Pet sounds" dei Beach Boys, i Mamas and Papas, Buffalo Springfield: tutta una sorta di suono molto caratteristico e scintillante, in accordo con il sole e quella vibrazione. Mescolava varie cose, l'entusiasmo degli anni sessanta, il voler essere in una band, e in California. E tutta queste cose ci hanno fatto pensare a quanto sarebbe stato bello riuscire a trasferire questo sentimento e suono dentro a un nostro disco. Anche perché forse è una cosa che noi non abbiam mai avuto in tutta la carriera, l'essere così indirizzati verso quel tipo di reference sonora. Siamo sempre stati più appassionati, anche per questioni personali, a un altro decennio, gli anni settanta. O perlomeno siamo riusciti naturalmente a trasferire nella nostra musica più quegli anni. Sul lato pratico, sulla scia di questo immaginario film poi abbiamo cominciato a scrivere le canzoni, pensando a questa specie di linea guida. Nel nostro caso avere dei linee guida ci aiuta e a volte ci semplifica il lavoro.