I Baustelle raccontano "Una storia" di cronaca nera: fuori il nuovo singolo

I Baustelle calcheranno i palchi dei festival italiani con El Galactico Summer Live per un totale di 10 imperdibili appuntamenti live. Il tour partirà il 24 giugno da Bologna (SEQUOIE MUSIC PARK c/o Parco Caserme Rosse) per poi proseguire il 2 luglio a Perugia (L’UMBRIA CHE SPACCA c/o Giardini del Frontone), il 4 luglio a Genova (BALENA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico), il 6 luglio a Sesto Al Reghena (PN, SEXTO ‘NPLUGGED c/o Piazza Castello), l’8 luglio a Collegno (TO, FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa), il 18 luglio a Sarzana (SP, MOONLAND FESTIVAL c/o Piazza Matteotti), il 10 agosto a Locorotondo (BA, LOCUS FESTIVAL c/o Masseria Ferragnano), il 12 agosto a Roccella Jonica (RC, Teatro al Castello), il 16 agosto a Palermo (DREAM POP FEST c/o Teatro Di Verdura) e infine si concluderà il 5 settembre a Bellaria Igea Marina (RN, Beky Bay).