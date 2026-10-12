L'attrice ha elogiato il coraggio di "tanti giovani che sono in strada, che lottano e chiedono non solo per sé stessi e per i propri familiari, ma anche per tutti gli altri, per tante donne". Parole che arrivano mentre le proteste, partite anche dalla Puerta del Sol di Madrid, continuano a richiamare l'attenzione sulle difficoltà di accesso alla casa e sulle condizioni delle persone più vulnerabili.