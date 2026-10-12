Penelope Cruz e Rosalia, le foto del tifo scatenato per la Spagna
© instagram | Penelope Cruz, Alexia Putellas e Rosalia
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Sul red carpet del Festival di Londra, l'attrice prende posizione sulle proteste per il diritto alla casa che infiammano il suo Paese
Penélope Cruz, 52 anni, approfitta della presentazione del suo nuovo film La bola negra al Festival di Londra per accendere i riflettori su un'emergenza che sta facendo discutere la Spagna: la crisi abitativa e il crescente numero di persone che rischiano di perdere la propria casa. L'attrice premio Oscar si schiera dalla parte dei manifestanti scesi in piazza a Madrid e in altre città spagnole, rivendicando il diritto di prendere posizione anche da una condizione di privilegio.
A riportare le dichiarazioni dell'attrice è Elle, che racconta il suo intervento a margine della presentazione londinese di La bola negra, diretto da Javier Calvo e Javier Ambrossi. Cruz ha espresso solidarietà alle persone mobilitate per il diritto all'abitare, in particolare ai giovani che stanno protestando dopo la vicenda di Maricarmen, l'anziana sfrattata e successivamente scomparsa, diventata un simbolo della mobilitazione.
L'attrice ha elogiato il coraggio di "tanti giovani che sono in strada, che lottano e chiedono non solo per sé stessi e per i propri familiari, ma anche per tutti gli altri, per tante donne". Parole che arrivano mentre le proteste, partite anche dalla Puerta del Sol di Madrid, continuano a richiamare l'attenzione sulle difficoltà di accesso alla casa e sulle condizioni delle persone più vulnerabili.
Per Cruz, però, non si tratta di una battaglia conosciuta soltanto attraverso le notizie. Durante le riprese di Tutto in un giorno, film del 2022 diretto da Juan Diego Botto, l'attrice ha incontrato diverse persone alle prese con gli sfratti, ascoltando storie che, racconta, non ha più dimenticato.
"Quel film ci ha segnato molto", ha spiegato, ricordando famiglie finite per strada con bambini piccolissimi e una donna che, oltre al rischio di perdere la casa, doveva affrontare la malattia oncologica di un figlio. Esperienze che l'hanno portata a interrogarsi su quanto dolore una persona possa sopportare e sulla forza necessaria per affrontarlo.
Cruz ha risposto anche, indirettamente, a chi accusa i personaggi famosi di partecipare alle manifestazioni soltanto per visibilità, prima di tornare nelle proprie abitazioni di lusso. "Siamo consapevoli di rispondere da una posizione privilegiata, ma è proprio per questo che non si può restare in silenzio", ha sottolineato.
Per l'attrice, la notorietà non deve diventare un motivo per sottrarsi al dibattito pubblico. Al contrario, ritiene che tutti abbiano il diritto e il dovere di denunciare situazioni che considera inaccettabili: "Non si può permettere che qualcuno si ritrovi per strada in queste condizioni".
© instagram | Penelope Cruz, Alexia Putellas e Rosalia
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