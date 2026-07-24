Va detto che la voce di Pienso en tu mirà non è stata l'unica a dover parare i contraccolpi di un post pro-Spagna. Anche una veterana come Patti Smith ha dovuto chiedere perdono, dopo aver postato un video fatto dalla IA che sembrava identificare Lamine Yamal come il "buono" della storia, l'eroe che aveva sconfitto gli argentini brutti e cattivi. Il monumento del rock ha fatto marcia indietro praticamente subito, sconfessando quelle parole "interpretate come un attacco a un Paese che amo". "Mi sento malissimo per aver ferito così tante persone. Grazie per avermi fatto capire l'impatto che ho causato. Spero di potermi fare perdonare", ha scritto l'autrice di Because the Night che però non si è fermata a quello, allegando alla sua richiesta di perdono social pure una serie di foto scattate a Buenos Aires e un'altra di Messi con la didascalia: "Il coraggio e la passione del popolo argentino".