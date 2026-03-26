Rosalía pubblica una foto in barella dopo il malore ad Assago
La cantante era stata costretta a interrompere il concerto al Forum per un'intossicazione alimentare
Rosalía © Instagram
Sospiro di sollievo per la cantante spagnola Rosalía, che ha accusato un malore durante un'esibizione ad Forum di Assago del 25 marzo. Dopo aver infiammato il pubblico con alcune delle sue canzoni più amate, poco dopo le ore 22 l'artista è stata costretta a fermarsi perché fisicamente non più in grado di portare avanti il concerto. La causa, un'intossicazione alimentare. Per i fan l'euforia si è trasformata in preoccupazione, perlomeno fino a quanto la stessa cantante non ha fornito delle rassicurazioni su Instagram.
Le rassicurazioni di Rosalía
Nell'ultima storia pubblicata sul suo profilo, Rosalía ha pubblicato una foto che la mostra in barella: con una mano fa il segno del pollice alzato, mentre con l'altra regge una flebo. Ad accompagnare l'immagine ci sono una scritta in italiano, "Grazie Milano", e una breve spiegazione in inglese. "Sto meglio - ha fatto sapere la cantante -. Grazie a tutti i presenti per l'amore e la comprensione".
Il malore durante il concerto
Al Forum di Assago, Rosalía si è esibita davanti a 11.500 spettatori, accompagnata da un'orchestra di venti elementi disposta a croce. Durante la tappa italiana del "Lux Tour", la cantante catalana ha proposto due atti con dieci brani complessivi, intonando canzoni capaci di entusiasmare il pubblico come Divinize, Mio Cristo piange diamanti e Berghain.
Per un'ora il concerto è andato benissimo, ma poco dopo le 22, durante l'esecuzione di De Madrugá, Rosalía ha iniziato a manifestare qualche problema fisico, tra cui dei colpi di tosse e un'improvvisa perdita di energia. L'artista ha comunque provato ad andare avanti, ma il malessere l'ha costretta a prendersi una pausa dietro le quinte per provare a riprendere le forze. Quando ciò non è avvenuto, Rosalía è tornata sul palco e ha ammesso di non poter proseguire con il terzo atto del concerto. "Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile. Non mi era mai capitato prima". Prima di andarsene, la cantante si è scusata più volte, spiegando di aver provato ad andare avanti, ma di non avere altra scelta che fermarsi.
Il calore del pubblico
Nonostante una chiusura del concerto sicuramente lontana dalle aspettative, il pubblico ha comunque fatto sentire il proprio supporto a Rosalía, applaudendola e ringraziandola per aver provato ad andare fino in fondo nonostante tutto. La cantante non ha nascosto il proprio dispiacere per l'imprevisto, ma nella storia pubblicata su Instagram è riuscita comunque a trovare la forza di sorridere e ringraziare i fan che le sono rimasti vicini in un momento difficile.