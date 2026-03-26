Rosalía pubblica una foto in barella dopo il malore ad Assago

Per un'ora il concerto è andato benissimo, ma poco dopo le 22, durante l'esecuzione di De Madrugá, Rosalía ha iniziato a manifestare qualche problema fisico, tra cui dei colpi di tosse e un'improvvisa perdita di energia. L'artista ha comunque provato ad andare avanti, ma il malessere l'ha costretta a prendersi una pausa dietro le quinte per provare a riprendere le forze. Quando ciò non è avvenuto, Rosalía è tornata sul palco e ha ammesso di non poter proseguire con il terzo atto del concerto. "Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile. Non mi era mai capitato prima". Prima di andarsene, la cantante si è scusata più volte, spiegando di aver provato ad andare avanti, ma di non avere altra scelta che fermarsi.