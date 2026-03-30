Milano, scattano i rimborsi per il concerto interrotto di Rosalia
La cantautrice si era dovuta fermare per un'intossicazione alimentare
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Dopo l'interruzione del concerto a Milano dovuta a un'intossicazione alimentare, molti fan di Rosalia avevano sperato in una riprogrammazione. Invece, è arrivata la comunicazione ufficiale: scatteranno i rimborsi. Come si legge una mail inviata da Ticketmaster ai presenti all'evento e pubblicata da alcune fanpage della cantautrice, infatti, "l'organizzatore ha disposto il rimborso del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita (15%). I pagamenti dei rimborsi saranno eseguiti a partire dal 7 aprile e fino al 30 giugno 2026".
La comunicazione
Ecco la mail ricevuta da chi aveva acquistato il biglietto per il concerto di Rosalia: "Gentile cliente, ti informiamo che a seguito dell'interruzione del concerto per motivi di salute dell'artista, l'organizzatore ha disposto il rimborso del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita (15%). I pagamenti dei rimborsi saranno eseguiti a partire dal 7 aprile e fino al 30 giugno 2026. L'importo del rimborso dei biglietti sarà al netto delle commissioni di servizio, di eventuali spese di consegna e Polizza Biglietto Protetto. I rimborsi saranno effettuati direttamente sulla modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto. Se hai acquistato con CDD o CGC ti contatteremo via email con maggiori informazioni sulla modalità di erogazione del rimborso. Una volta processato il rimborso, sarà inviata una notifica via email all'indirizzo associato all'ordine. Grazie per la tua pazienza e collaborazione".
L'interruzione del concerto
Il 25 marzo, Rosalia ha dovuto interrompere definitivamente il concerto al Forum di Assago a causa di un'intossicazione alimentare. L'artista spagnola si è fermata a metà dello show, dopo i primi due atti. "Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile, non mi era mai capitato prima", ha detto l'artista al pubblico. Il giorno dopo, la cantautrice ha postato nelle storie di Instagram un messaggio con una foto che la ritrae sdraiata in una barella ma sorridente. Con una mano fa segno che va tutto bene, con l'altra tiene una sacca collegata alla flebo. "Mi sento meglio, grazie per tutto l'affetto e la comprensione ricevuti da chi era presente. Grazie Milano", è il messaggio pubblicato con l'immagine.