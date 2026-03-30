Milano, scattano i rimborsi per il concerto interrotto di Rosalia

Ecco la mail ricevuta da chi aveva acquistato il biglietto per il concerto di Rosalia: "Gentile cliente, ti informiamo che a seguito dell'interruzione del concerto per motivi di salute dell'artista, l'organizzatore ha disposto il rimborso del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita (15%). I pagamenti dei rimborsi saranno eseguiti a partire dal 7 aprile e fino al 30 giugno 2026. L'importo del rimborso dei biglietti sarà al netto delle commissioni di servizio, di eventuali spese di consegna e Polizza Biglietto Protetto. I rimborsi saranno effettuati direttamente sulla modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto. Se hai acquistato con CDD o CGC ti contatteremo via email con maggiori informazioni sulla modalità di erogazione del rimborso. Una volta processato il rimborso, sarà inviata una notifica via email all'indirizzo associato all'ordine. Grazie per la tua pazienza e collaborazione".