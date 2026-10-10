"Forbidden Fruit", Gülenay Kalkan: "Dopo la morte di mio marito ho sofferto di depressione, lo amo ancora"

Una relazione che ha seguito un percorso tutto suo, anche nella scelta delle nozze. "Per 25 anni non ci siamo sposati, ma poi, mentre tutti divorziavano, noi abbiamo deciso di sposarci", ricorda con un sorriso. E aggiunge, al presente: "Eravamo veramente innamorati e lo sono ancora". Un sentimento che, nelle sue parole, la scomparsa del compagno non ha cancellato.