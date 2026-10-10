Leighton Meester e Adam Brody, volti noti delle più celebri serie tv dei primi anni 2000, hanno passato una vacanza intima e romantica in Italia. L'attrice ha condiviso sui social alcuni scatti della loro fuga d'amore tra Venezia e la Sardegna. Nella carrellata di foto non poteva mancare il cibo italiano: pasta, pizza cucina d'alta classe. La coppia ha soggiornato in hotel di lusso, condividendo momenti di relax tra gite in barca e aperitivi al tramonto.
La passione per il mare
L'attrice di Gossip Girl ha condiviso diversi scatti al mare. Nella prima foto è sorridente mentre si trova su una barca nelle acque turchesi della Sardegna. La coppia hollywoodiana ha scelto San Pantaleo, un pittoresco borgo di artisti e artigiani in Gallura, uno dei paesi più autentici della regione a due passi dalla Costa Smeralda. In un breve video, Leighton si tuffa in acqua mentre le barche le passano vicino.
Amore per il cibo italiano
Tra spaghetti alle vongole, pizza gourmet e il piatto con pomodori, burrata e alici, Adam Brody e Leighton Meester hanno provato diverse pietanze del Bel Paese. La coppia ha scelto due resort di lusso: in Sardegna hanno soggiornato al Petra Segreta Resort & Spa, struttura dotata anche di una cucina stellata Michelin, in cui le creazioni preparate dallo chef per le due celebrità americane sono state condivise dall'attrice sui social. A Venezia hanno invece optato per Palazzo Venart, un boutique hotel 5 stelle con un giardino segreto che si affaccia direttamente sul Canal Grande.
La storia della coppia
Un amore nato dietro le quinte, capace di unire i due universi teen più famosi degli anni Duemila. Quella tra Leighton Meester e Adam Brody è una storia vissuta lontano dai cliché di Hollywood. Il primo incontro risale al 2010 sul set del film "Scusa, mi piace tuo padre" (The Oranges), ma la scintilla è scoccata all'inizio del 2013. Da allora i due attori non si sono più lasciati, scegliendo la strada della massima riservatezza: prima le nozze in segreto nel febbraio 2014, poi l'arrivo di due figli. Oggi, dopo oltre dieci anni di matrimonio, Leighton e Adam sono il ritratto della normalità e della stabilità.
I ruoli con cui sono diventati famosi
Per chi è cresciuto con le serie tv dei primi anni Duemila, vederli insieme fa sempre un certo effetto. Leighton Meester è stata Blair Waldorf in Gossip Girl, la regina viziata e complessa dell'Upper East Side di New York che ha dettato legge in fatto di moda e battute taglienti. Adam Brody ha interpretato l'indimenticabile Seth Cohen di The O.C., il ragazzo che ha sdoganato il fascino del nerd ironico, tra fumetti, musica indie e la fissa per la barca a vela. Dietro al loro incontro c'è lo zampino del destino, ma anche della TV: entrambe le serie cult, infatti, portano la firma dello stesso creatore, Josh Schwartz. Un incrocio perfetto che ha trasformato una delle coppie più amate dello schermo in una splendida realtà.