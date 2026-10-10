Per chi è cresciuto con le serie tv dei primi anni Duemila, vederli insieme fa sempre un certo effetto. Leighton Meester è stata Blair Waldorf in Gossip Girl, la regina viziata e complessa dell'Upper East Side di New York che ha dettato legge in fatto di moda e battute taglienti. Adam Brody ha interpretato l'indimenticabile Seth Cohen di The O.C., il ragazzo che ha sdoganato il fascino del nerd ironico, tra fumetti, musica indie e la fissa per la barca a vela. Dietro al loro incontro c'è lo zampino del destino, ma anche della TV: entrambe le serie cult, infatti, portano la firma dello stesso creatore, Josh Schwartz. Un incrocio perfetto che ha trasformato una delle coppie più amate dello schermo in una splendida realtà.