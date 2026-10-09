L'attesissima reunion dei Maneskin c'è stata: ecco la foto

I Maneskin si sono ritrovati tutti insieme al matrimonio del cantante? Indizi ce ne erano stati, sparsi nell'album di nozze social di Damiano David e Dove Cameron, celebrato il 24 settembre a Montalcino, in Toscana. Ethan Torchio elegantissimo, Victoria De Angelis nella cabina per fototessere messa a disposizione degli invitati, Thomas Raggi alla festa con la chitarra. Tra le foto postate da alcuni ospiti, erano state avvistate pure Lavinia Albrizio, dolce metà di Raggi, e Luna Passos, fidanzata di Victoria De Angelis. Mancava la pistola fumante. Ma eccola, e arriva proprio dai social del chitarrista della band che ha - finalmente - pubblicato una foto del gruppo al completo durante la cena del matrimonio. E i fan sognano.