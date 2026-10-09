Erano circa le 5.30 quando la Smart guidata dalla modella è finita fuori controllo all'incrocio tra via delle Belle Arti e viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura avrebbe urtato cinque cassonetti della spazzatura, per poi terminare la corsa contro due auto in sosta, una Toyota Aygo e una microcar Aixam Sport. Entrambi i mezzi avrebbero riportato danni.