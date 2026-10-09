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© Instagram | La torta dedicata a Priscilla
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La showgirl venezuelana avrebbe perso il controllo della sua Smart intorno alle 5.30. Dopo lo schianto sarebbe andata su tutte le furie con gli agenti
Notte movimentata per Aida Yespica, protagonista di un incidente stradale all'alba di venerdì 9 ottobre nel quartiere Parioli, a Roma. La showgirl venezuelana, 44 anni, era alla guida della sua Smart Fortwo quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto, travolgendo cinque cassonetti dei rifiuti e finendo contro due vetture parcheggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, ma la situazione si sarebbe complicata al momento dei controlli
Erano circa le 5.30 quando la Smart guidata dalla modella è finita fuori controllo all'incrocio tra via delle Belle Arti e viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura avrebbe urtato cinque cassonetti della spazzatura, per poi terminare la corsa contro due auto in sosta, una Toyota Aygo e una microcar Aixam Sport. Entrambi i mezzi avrebbero riportato danni.
Non risulterebbero altre persone coinvolte nell'incidente. Restano invece da chiarire le circostanze che hanno portato la showgirl a perdere il controllo della vettura. Gli agenti della polizia locale, intervenuti per effettuare i rilievi, stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.
A complicare la vicenda sarebbe stata la reazione della 44enne dopo l'arrivo degli agenti. Yespica sarebbe andata su tutte le furie durante l'intervento della polizia locale. La showgirl avrebbe inoltre rifiutato di sottoporsi all'etilometro, il controllo previsto per accertare l'eventuale presenza di alcol nel sangue.
Un comportamento che potrebbe avere conseguenze sul piano legale, indipendentemente dalle cause dell'incidente. Il rifiuto dell'accertamento, infatti, è sanzionato dal Codice della strada e può comportare anche la sospensione della patente. Non è stato accertato che Yespica fosse alla guida in stato di ebbrezza: saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le sue responsabilità.
Da qualche tempo lontana dalla televisione, Aida Yespica è tornata a far parlare di sé soprattutto per la sua vita privata. Lo scorso luglio, in un'intervista, ha raccontato di aver vissuto in passato una relazione segreta con una donna molto conosciuta nel mondo dello spettacolo.
"Ci ha unite un sentimento molto forte. In quel periodo ho davvero perso la testa", ha confessato, senza rivelarne l'identità. Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni la showgirl avrebbe ritrovato l'amore accanto a Giovanni, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo che avrebbe già presentato agli amici più stretti.
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