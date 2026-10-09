© Instagram | Travis Barker operato al braccio, Kourtney Kardashian al sua fianco: le foto in ospedale
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Il batterista dei Blink-182 Travis Barker si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver accusato un persistente intorpidimento al braccio, alla mano e alle dita. Il musicista, 50 anni, ha raccontato quanto accaduto attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, spiegando che i sintomi erano comparsi dopo un concerto tenuto a settembre. Accanto a lui, durante il ricovero, c'erano la moglie Kourtney Kardashian e la figlia Alabama.
"Il mio braccio, la mia mano e le mie dita sono rimasti intorpiditi da quando ho suonato a un concerto il mese scorso", ha spiegato Barker sui social. Il batterista ha raccontato di essersi sottoposto lunedì 5 ottobre, dopo un'esibizione, a un esame per verificare la funzionalità dei nervi. I risultati hanno evidenziato la necessità di un intervento di decompressione del nervo ulnare al gomito, una procedura conosciuta come decompressione del tunnel cubitale.
L'operazione viene eseguita per trattare la sindrome del tunnel cubitale, una condizione provocata dalla compressione del nervo ulnare all'altezza del gomito. Tra i sintomi più comuni figurano formicolio, perdita di sensibilità e intorpidimento, soprattutto a carico dell'anulare e del mignolo. Un problema particolarmente delicato per un musicista che utilizza quotidianamente mani e braccia per suonare la batteria.
Barker ha spiegato di aver scelto di intervenire tempestivamente per evitare che il problema compromettesse la sua attività musicale. "Volevo affrontarlo subito e lasciarmelo alle spalle, così da poter continuare a suonare come faccio ancora per molto, molto tempo", ha scritto, aggiungendo di essere fiducioso sui tempi di recupero: "Dovrei stare bene tra qualche settimana".
Il musicista ha condiviso anche alcune fotografie scattate in ospedale. In uno degli scatti appare disteso sul letto, con il camice e la cuffia chirurgica, mentre Kourtney Kardashian sorride accanto a lui. Barker non ha rinunciato all'ironia nemmeno in questa occasione, commentando: "Non so perché mia moglie sembri così felice di tutto questo".
Nelle immagini pubblicate il giorno precedente compare anche Alabama Barker, la figlia ventenne del batterista, che gli è stata vicina durante il ricovero.
Non è la prima volta che Travis Barker deve affrontare un intervento chirurgico legato alle mani. Nel 2023 il batterista aveva riportato un infortunio all'anulare durante una sessione alla batteria, rendendo necessaria un'operazione.
Questa volta il problema riguarda un nervo compresso al gomito, ma l'obiettivo resta lo stesso: recuperare completamente la funzionalità dell'arto e tornare a suonare senza limitazioni. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Barker, il ritorno alla normale attività musicale potrebbe avvenire nel giro di poche settimane, compatibilmente con l'andamento della riabilitazione.
© Afp
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