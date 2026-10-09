"Il mio braccio, la mia mano e le mie dita sono rimasti intorpiditi da quando ho suonato a un concerto il mese scorso", ha spiegato Barker sui social. Il batterista ha raccontato di essersi sottoposto lunedì 5 ottobre, dopo un'esibizione, a un esame per verificare la funzionalità dei nervi. I risultati hanno evidenziato la necessità di un intervento di decompressione del nervo ulnare al gomito, una procedura conosciuta come decompressione del tunnel cubitale.