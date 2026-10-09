Katia Follesa, le foto sui social prima della bufera per il dimagrimento

Katia Follesa si è ritrovata al centro delle polemiche per il suo dimagrimento, ma sui social la comica continua a raccontarsi con la spontaneità e l'ironia che la contraddistinguono. Sul suo profilo Instagram alterna scatti eleganti, come quelli in cui sfoggia un completo grigio, a momenti di vita quotidiana. C'è spazio per i festeggiamenti dei suoi 50 anni, per i selfie senza trucco appena sveglia e persino per una foto al supermercato. Scatti diversi, tra occasioni speciali e piccoli gesti di tutti i giorni, che mostrano il lato più spontaneo della conduttrice, lontano dalle polemiche sul suo aspetto fisico.