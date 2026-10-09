Bella Hadid compie 30 anni: la metamorfosi dell'icona della moda tra successi, battaglie e rinascita
Dal sogno olimpico dell'equitazione alle passerelle più ambite del pianeta. Storia, carriera e vita privata della supermodella che ha ridefinito i canoni dell'haute couture
C'è un destino già scritto dentro un nome, e nel suo caso non è un semplice eufemismo. Bella di nome, magnetica per vocazione. Isabella Khair Hadid, detta Bella, spegne 30 candeline. Se all'inizio della sua carriera per i media era la sorella minore di Gigi Hadid, oggi quel volto dai tratti scolpiti e felini ha riscritto le regole del glamour globale, rendendola una delle icone più eclettiche e desiderate della sua generazione.
L'infanzia e la famiglia
Nata a Washington e cresciuta in California tra un ranch a Santa Barbara e le colline di Malibù, Bella Hadid porta nel DNA un incrocio di culture. Il padre, Mohammed Hadid, è un noto sviluppatore immobiliare di origini palestinesi, mentre la madre, Yolanda van den Herik, è una celebre ex modella e volto televisivo olandese. Negli ultimi anni ha vissuto un contesto di forte visibilità mediatica insieme alla sorella maggiore Gigi e al fratello minore Anwar, entrambi modelli, la sua infanzia, invece, è stata in mezzo alla natura, lontana dai red carpet.
L'inizio della sua carriera
Prima di diventare famosa le sue giornate trascorrevano tra maneggi e la polvere dei campi di gara di equitazione. Cavallerizza professionista, Bella sognava a occhi aperti le Olimpiadi di Rio 2016. Un desiderio spezzato sul più bello dai primi sintomi della malattia di Lyme - un'infezione batterica cronica e invalidante trasmessa da una zecca, diagnosticatole nel 2012 - che l'ha costretta a scendere da cavallo, affrontando anni di dolori articolari e stanchezza cronica, prima di reinventarsi sulla passerella.
Nel 2024, il trasferimento nella Grande Mela per studiare fotografia alla Parsons School of Design: doveva stare dietro l'obiettivo, ma il fashion system ha capito subito che il suo posto era dall'altra parte. La firma con la prestigiosa IMG Models e l'esordio in passerella alla New York Fashion Week le hanno aperto le porte della notorietà.
Lo spray dress entrato nella storia
Negli anni Bella non ha solo indossato stupendi abiti sul catwalk: ha ipnotizzato. È stata musa incontestata delle grandi case di moda, da Chanel a Dior, da Versace ad Alexander McQueen. Nel 2016 ha incoronato il sogno di diventare un "angelo" per la maison di lingerie Victoria Secret, fino a trionfare nel 2022 come Model of the Year ai British Fashion Awards.
A consacrarla definitivamente nell'immaginario collettivo è stata una "magia" diventata virale: la sfilata di Parigi primavera/estate 2023 di Coperni, dove è rimasta quasi immobile al centro della scena mentre uno speciale tessuto spray siringato sul suo corpo si trasformava, in tempo reale, in un abito bianco da sogno.
Il coraggio di mostrarsi fragile
Dietro la vita patinata della top model, la sua storia è fatta anche di grande coraggio:senza filtri e ipocrisie Bella ha condiviso con i suoi milioni di follower come convive con la malattia di Lyme, oltre alle sue lotte con l'ansia e la depressione. Nel 2023 la sua scelta radicale di ritirarsi dalle passerelle per 100 giorni in modo da curarsi e ritrovare se stessa. Una pausa che non l'ha spenta, ma l'ha vista rinascere anche come imprenditrice con il marchio di bevande Kin Euphorics e la linea di profumi Orebella.
La vita privata
Anche la sfera sentimentale della modella riflette la traiettoria della sua crescita personale, segnata da un progressivo allontanamento dal clamore mediatico alla ricerca di ritmi più autentici. La sua storia più nota è stata quella con il cantautore canadese The Weeknd (Abel Tesfaye), i due hanno affrontato alti e bassi dal 2015 al 2019. Il cantante le chiese di posare per la copertina del suo album Beauty Behind the Madness, la modella inizialmente rifiutò la proposta di lavoro, ma l'occasione servì come pretesto per farli conoscere al festival di Coachella. Dopo un primo addio nel 2016 - periodo in cui il cantante ha vissuto una breve relazione con Selena Gomez - la coppia ci ha riprovato nel 2018, andando persino a convivere a Manhattan. Il legame si è però spezzato definitivamente nell'agosto del 2019 a causa degli inconciliabili impegni di lavoro, lasciando ai fan il ricordo di una favola pop romantica indimenticabile.
Nel 2020 ha avuto una relazione con il noto art director e designer grafico del settore musicale e della moda Marc Kalman. La loro storia è stata per un anno nascosta ai media, nel 2021 sono usciti allo scoperto mostrandosi insieme durante la settimana della moda a Parigi. Lontana dai red carpet ufficiali, i due hanno vissuto un legame fondato sulla condivisione di progetti creativi e passioni artistiche. La relazione è terminata nel 2023, durante un periodo particolarmente delicato per Bella, segnato dai trattamenti intensivi per la malattia di Lyme.
L'incontro con Adan Banuelos, leggenda dell'equitazione americana, è stato ufficializzato nell'ottobre 2023. La supermodella, in quel periodo, ha acquistato una proprietà a Fort Worth, in Texas, per prendersi una pausa dai ritmi frenetici di New York e Parigi. Questo legame la ha permesso di ricucire la ferita più profonda della sua gioventù: l'allontanamento dall'agonismo equestre a causa della malattia di Lyme. Tra sessioni di addestramento e vita all'aria aperta, Bella è tornata a gareggiare e vincere premi. A inizio 2026 la top model si è lasciata con il famoso cowboy e questa estate si è vociferato di un flirt con Nathan Lacy, 38enne erede di una ricca famiglia del Colorado.
L'attivismo per la Palestina
Bella Hadid ha sempre sostenuto apertamente la causa palestinese: un legame profondo e viscerale, radicato nella storia della sua famiglia, il padre, nato a Nazareth, è un ex profugo. Negli anni l'influencer non si è limitata a condividere messaggi sui social, ma ha partecipato a manifestazioni di piazza, sostenuto campagne umanitarie per la popolazione civile e utilizzato la propria visibilità globale per accendere i riflettori sui diritti umani e sulla condizione del popolo palestinese.
Un'icona matura e consapevole
Oggi Bella Hadid varca la soglia dei 30 anni non più come la stella emergente della moda, ma come una donna forte che sa cosa vuole dalla vita. Regina indiscussa dello stile streetwear, è voce attiva per i diritti della popolazione palestinese e simbolo universale di eleganza contemporanea.