L'incontro con Adan Banuelos, leggenda dell'equitazione americana, è stato ufficializzato nell'ottobre 2023. La supermodella, in quel periodo, ha acquistato una proprietà a Fort Worth, in Texas, per prendersi una pausa dai ritmi frenetici di New York e Parigi. Questo legame la ha permesso di ricucire la ferita più profonda della sua gioventù: l'allontanamento dall'agonismo equestre a causa della malattia di Lyme. Tra sessioni di addestramento e vita all'aria aperta, Bella è tornata a gareggiare e vincere premi. A inizio 2026 la top model si è lasciata con il famoso cowboy e questa estate si è vociferato di un flirt con Nathan Lacy, 38enne erede di una ricca famiglia del Colorado.