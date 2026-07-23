Fotogallery - The Weeknd, show futuristico a Milano
© Onofrio Petronella / Live Nation Italia
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Migliaia di fan sono pronti a invadere lo stadio per l'unica tappa italiana dell'After Hours Til Dawn Tour. Tra scenografie spettacolari, una scaletta ricca di successi e possibili sorprese, Milano si prepara a vivere tre notti di grande musica
© IPA
Milano è pronta ad accogliere The Weeknd, protagonista di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate. Da giovedì 24 a sabato 26 luglio la superstar canadese salirà sul palco dello Stadio San Siro per tre concerti consecutivi, uniche date italiane della leg europea dell'After Hours Til Dawn Tour.
L'attesa è altissima tra i fan, che da giorni si stanno organizzando per raggiungere il Meazza e assistere a uno show che, tappa dopo tappa, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie a una produzione imponente e a una scaletta che ripercorre tutta la carriera dell'artista.
Il tour mondiale di Abel Tesfaye, vero nome di The Weeknd, continua a collezionare numeri impressionanti. Con oltre 7,5 milioni di biglietti venduti e incassi superiori al miliardo di dollari, è diventato il tour di maggior successo mai realizzato da un artista solista maschile.
Anche a Milano è previsto uno spettacolo di altissimo livello. Il palco sarà dominato da una gigantesca scultura dorata alta 12 metri, firmata dall'artista giapponese Hajime Sorayama, affiancata da scenografie monumentali, giochi di luce, laser, effetti pirotecnici e proiezioni immersive che trasformeranno San Siro in un universo dal sapore post-apocalittico.
Ad aprire ciascuna delle tre serate sarà il rapper statunitense Playboi Carti, già protagonista insieme a The Weeknd di alcuni momenti dello show nelle precedenti tappe europee.
Il concerto dovrebbe durare circa due ore, alternando i brani dell'ultimo album "Hurry Up Tomorrow" ai grandi classici che hanno reso celebre l'artista.
Tra i pezzi più attesi figurano "Starboy", "The Hills", "Can't Feel My Face", "Save Your Tears", "Die For You" e soprattutto "Blinding Lights", il brano più ascoltato nella storia di Spotify, destinato a chiudere una serata ricca di emozioni.
Secondo quanto visto nelle ultime date del tour, la possibile scaletta comprende anche After Hours, Take My Breath, Heartless, Faith, Sacrifice, Often, Timeless, Rather Lie, Creepin', I Feel It Coming, Call Out My Name, Less Than Zero, House Of Balloons e Moth To A Flame. Come sempre, però, l'ordine dei brani potrebbe cambiare e non si escludono ospiti o sorprese.
Per evitare traffico e lunghe attese, l'invito è quello di raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici e con largo anticipo.
La soluzione più comoda è la metropolitana M5 (Lilla) con fermata San Siro Stadio, oppure la M1 (Rossa) fino a Lotto, da cui è possibile proseguire verso l'impianto. Restano disponibili anche il tram 16, diverse linee di autobus e navette speciali predisposte in occasione dell'evento.
Chi sceglierà l'auto dovrà fare i conti con possibili limitazioni alla circolazione nella zona dello stadio e con il prevedibile aumento del traffico nelle ore precedenti all'inizio del concerto. Per questo motivo è consigliato utilizzare i parcheggi autorizzati o quelli di interscambio collegati alla rete metropolitana.
© Onofrio Petronella / Live Nation Italia
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