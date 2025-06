The Weeknd debutta sul grande schermo: in sala "Hurry Up Tomorrow”

Il film rappresenta l'estensione visiva e narrativa dell'omonimo album dell'artista canadese, pubblicato lo scorso 31 gennaio e già in vetta alle classifiche Fimi, dove ha raggiunto il secondo posto, raccogliendo il plauso della critica. È il terzo capitolo della sua trilogia "After Hours" ed è l'ultimo progetto firmato con il nome d'arte The Weeknd, che Abel Tesfaye ha deciso di abbandonare. La canzone "Blinding Lights" di The Weeknd ha raggiunto un traguardo straordinario su Spotify, diventando la prima canzone nella storia della piattaforma a superare i 4 miliardi di ascolti. Questo risultato conferma il brano come il più ascoltato di sempre su Spotify. In Italia, il suo successo è in continua ascesa, come dimostra anche la performance del singolo Die For You, arrivato alla posizione n. 31 della classifica italiana. La richiesta crescente del pubblico e l'interesse per il suo debutto da attore hanno spinto Notorious Pictures a portare il film nelle sale italiane.