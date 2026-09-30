A raccontare questo momento sono soprattutto alcune foto, pubblicate in esclusiva da Chi, che mostrano Giulia e Pierpaolo insieme al figlio Kian durante una giornata trascorsa al parco, a Milano. Accanto a loro c'erano anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia, e il loro cane Prince. Al termine della passeggiata, Salemi e Pretelli si sono salutati con un gesto affettuoso, tra un bacio sulla guancia e un lungo abbraccio. Poi le loro strade si sono divise. Pierpaolo ha proseguito la giornata insieme al bambino, mentre Giulia è rimasta altrove. Un dettaglio che ha, inevitabilmente, alimentato le ipotesi su una possibile crisi.