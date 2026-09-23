Fashion Week, Milano celebra Dalí e la moda: le opere in mostra

Fin dall’infanzia, l’abbigliamento rappresenta per Dalí uno strumento essenziale di costruzione della propria identità. Con l’arrivo di Gala nella sua vita, nel 1929, abiti e accessori diventano parte di un linguaggio condiviso attraverso il quale la coppia costruisce la propria immagine pubblica. Fotografi, riviste e campagne pubblicitarie contribuiscono alla diffusione di questa immagine, facendo dell’artista stesso una figura spettacolare e riconoscibile su scala internazionale. Il percorso espositivo mette in relazione il guardaroba di Dalí e Gala con le opere dell’artista, evidenziando come abiti, accessori e corpo siano elementi ricorrenti della sua ricerca. Il corpo, nell’universo di Dalí, non è mai infatti una presenza statica: è materia da scomporre, ricomporre e trasformare. Una ricerca che dalla pittura si trasferisce agli abiti, agli accessori e ai gioielli e che anticipa molte delle sperimentazioni della moda contemporanea.