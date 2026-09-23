Vogue World 2026, da Jennifer Lopez ad Alicia Keys: le star sul red carpet

Vogue World 2026: i best look di star, stelle della moda e super top
© Getty | Vogue World 2026: Dakota Johnson (credit: Getty Images)
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Jennifer Lopez, tra le star protagoniste di Vogue World 2026, in un abito bustier nero di alta sartoria firmato da Dolce&Gabbana © IPA
Notte di stelle per Vogue World. L'edizione 2026 dell'evento show annuale e itinerante ha inaugurato la Milano Fashion Week e portato per la prima volta in Italia il mondo della moda e tante star internazionali. Una spettacolare celebrazione del made in Italy, dell'artigianalità e della creatività italiana nell'era della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. A sfilare, davanti a un pubblico d'eccezione riunito nella Galleria Vittorio Emanuele II, le super top con abiti haute couture iconici e spettacolari, esempi di eccezionale savoir faire e omaggio ai più grandi stilisti italiani.
Una vetrina sensazionale. Per il grande evento sono arrivati infatti tutti i big del made in Italy: da Pierpaolo Piccioli a Demna, da Donatella Versace ad Alessandro Michele, da Leo dell'Orco per Giorgio Armani a Miuccia Prada e Raf Simons, da Domenico Dolce e Stefano Gabbana a Diego della Valle di Tod's, da Gildo Zegna a Renzo Rosso. In passerella le supermodelle Gigi Hadid - che ha aperto lo show - e Vittoria Ceretti, Mariacarla Boscono e Irina Shayk, Deva Cassel, Bianca Balti, Ariana Lima e tante altre colleghe. Seduta al pianoforte posto al centro dell'ottagono, Alicia Keys ha regalato al pubblico una sua performance, come anche Jennifer Lopez. Si sono esibiti anche i ballerini dell'Accademia del Teatro alla Scala e l'étoile Roberto Bolle. Tra le celebrità a far parte del pubblico: Dakota Johnson, Uma Thurman, Naomi Watts, Emilia Clarke, Pamela Anderson, Monica Bellucci, Cardi B. Tra gli organizzatori della serata, Anna Wintour, responsabile dei contenuti del gruppo Condé Nast e direttrice editoriale globale di Vogue. L'evento ha avuto il patrocinio dal Comune di Milano e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana.
© Getty | Vogue World 2026: Dakota Johnson (credit: Getty Images)
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Un evento suddiviso in cinque atti dedicato alla storia della moda, veloci e ritmati, pieni di sorprese. Al centro della scena, le creazioni della moda italiana ma anche le professionalità e i mestieri che lavorano dietro le quinte e che contribuiscono alla costruzione del made in Italy. A fare da filo conduttore, il rapporto tra tradizione e innovazione e, più in particolare, il valore del talento e della creatività umana in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta trasformando il panorama creativo. A dare il via allo spettacolo è stato un defilé aperto da una miniatura del Duomo, dedicato alla sapienza artigianale. Insieme alle celebri top hanno sfilato inoltre artisti come Ghali ed Elodie, sportivi come Paola Egonu e Arianna Fontana, attori e attrici come Anna Ferzetti e Claudio Santamaria, cuochi star come Carlo Cracco. Milano è stata l'ultima delle quattro principali capitali della moda a ospitare l'evento, lanciato a New York nel 2022 e seguito dalle edizioni di Londra, Parigi e Los Angeles. Questa edizione ha raccolto fondi per un centro culturale dedicato alla promozione della moda, della musica e del talento artistico presso la biblioteca di Quarto Oggiaro, nella zona nord-occidentale della città, che verrà così riqualificata.