Vogue World 2026, da Jennifer Lopez ad Alicia Keys: le star sul red carpet

Un evento suddiviso in cinque atti dedicato alla storia della moda, veloci e ritmati, pieni di sorprese. Al centro della scena, le creazioni della moda italiana ma anche le professionalità e i mestieri che lavorano dietro le quinte e che contribuiscono alla costruzione del made in Italy. A fare da filo conduttore, il rapporto tra tradizione e innovazione e, più in particolare, il valore del talento e della creatività umana in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta trasformando il panorama creativo. A dare il via allo spettacolo è stato un defilé aperto da una miniatura del Duomo, dedicato alla sapienza artigianale. Insieme alle celebri top hanno sfilato inoltre artisti come Ghali ed Elodie, sportivi come Paola Egonu e Arianna Fontana, attori e attrici come Anna Ferzetti e Claudio Santamaria, cuochi star come Carlo Cracco. Milano è stata l'ultima delle quattro principali capitali della moda a ospitare l'evento, lanciato a New York nel 2022 e seguito dalle edizioni di Londra, Parigi e Los Angeles. Questa edizione ha raccolto fondi per un centro culturale dedicato alla promozione della moda, della musica e del talento artistico presso la biblioteca di Quarto Oggiaro, nella zona nord-occidentale della città, che verrà così riqualificata.