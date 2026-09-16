Jennifer Lopez lancia la manicure d'autunno marrone cioccolato

Intenso e ricco, perfetto per un look elegante. Il marrone è tra i colori più in voga per le unghie. Scuro e fondente, cioccolato, caramello o cappuccino, fino al beige: dona a ogni incarnato e si sposa praticamente con tutti i look, funzionando quasi come un neutro ma mantenendo comunque intensità e carattere. Rispetto al bordeaux, grande classico sempre molto amato, è più contemporaneo. Sofisticato e deciso, si contende il primato di tonalità più in voga con le milky nails, la manicure color latte tanto apprezzata anche dalle star.