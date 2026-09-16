Jennifer Lopez lancia la manicure d'autunno marrone cioccolato

Jennifer Lopez, dea “perennial”: look audaci e body sgambatissimi
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
Tre scatti condivisi da Jennifer Lopez sul suo account ufficiale su Instagram (credit: @jlo) © Instagram
Jennifer Lopez è sempre una certezza. Anticipatrice di tendenze (ricordate i piedi senza smalto con cui ha dettato la linea questa estate?), l'artista è apparsa in splendida forma negli ultimi scatti pubblicati sul suo account ufficiale su Instagram, che vanta 240 milioni di follower. In alcuni dei quali mostra e lancia ufficialmente quello che si candida ad essere un grande beauty trend della stagione alle porte.
Intenso e ricco, perfetto per un look elegante. Il marrone è tra i colori più in voga per le unghie. Scuro e fondente, cioccolato, caramello o cappuccino, fino al beige: dona a ogni incarnato e si sposa praticamente con tutti i look, funzionando quasi come un neutro ma mantenendo comunque intensità e carattere. Rispetto al bordeaux, grande classico sempre molto amato, è più contemporaneo. Sofisticato e deciso, si contende il primato di tonalità più in voga con le milky nails, la manicure color latte tanto apprezzata anche dalle star.
Fondente e lucido, Jennifer Lopez indossa lo smalto marrone senza rinunciare alle sue iconiche unghie lunghe, ora con la punta squadrata. Dal finish brillante, quasi a effetto specchio, la nuance dà un effetto avvolgente e profondo. La star ha scattato infatti le sue foto in un ambiente che suggerisce un'atmosfera di casa tra fiori, libri, appunti, un angolo di salotto e un pianoforte a coda a cui si fa ritrarre seduta.
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture