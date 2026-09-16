IL TREND SUBITO VIRALE

Jennifer Lopez lancia la manicure d'autunno marrone cioccolato

La star in splendida forma mostra sui social il colore di tendenza per le unghie svelando un ambiente che racconta atmosfera di casa

16 Set 2026 - 23:36
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Tre scatti condivisi da Jennifer Lopez sul suo account ufficiale su Instagram (credit: @jlo) © Instagram

Tre scatti condivisi da Jennifer Lopez sul suo account ufficiale su Instagram (credit: @jlo) © Instagram

Jennifer Lopez è sempre una certezza. Anticipatrice di tendenze (ricordate i piedi senza smalto con cui ha dettato la linea questa estate?), l'artista è apparsa in splendida forma negli ultimi scatti pubblicati sul suo account ufficiale su Instagram, che vanta 240 milioni di follower. In alcuni dei quali mostra e lancia ufficialmente quello che si candida ad essere un grande beauty trend della stagione alle porte. 

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Jennifer Lopez e la manicure marrone per l'autunno

 Intenso e ricco, perfetto per un look elegante. Il marrone è tra i colori più in voga per le unghie. Scuro e fondente, cioccolato, caramello o cappuccino, fino al beige: dona a ogni incarnato e si sposa praticamente con tutti i look, funzionando quasi come un neutro ma mantenendo comunque intensità e carattere. Rispetto al bordeaux, grande classico sempre molto amato, è più contemporaneo. Sofisticato e deciso, si contende il primato di tonalità più in voga con le milky nails, la manicure color latte tanto apprezzata anche dalle star. 

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Lo smalto cioccolato amato da JLo

 Fondente e lucido, Jennifer Lopez indossa lo smalto marrone senza rinunciare alle sue iconiche unghie lunghe, ora con la punta squadrata. Dal finish brillante, quasi a effetto specchio, la nuance dà un effetto avvolgente e profondo. La star ha scattato infatti le sue foto in un ambiente che suggerisce un'atmosfera di casa tra fiori, libri, appunti, un angolo di salotto e un pianoforte a coda a cui si fa ritrarre seduta.  

Jennifer Lopez, dea “perennial”: look audaci e body sgambatissimi

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© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
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