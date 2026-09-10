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Unghie milky a Venezia 83: il trend manicure piace anche alle star

Tra i colori di smalto che "ringiovanisce la mani" e in linea con l'estetica "clean", che continua a dominare il panorama beauty

10 Set 2026 - 22:59
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Le "milky nails" sui red carpet di Venezia 83: Bianca Balti, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Laila Hasanovic © IPA

Le "milky nails" sui red carpet di Venezia 83: Bianca Balti, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Laila Hasanovic © IPA

Le unghie milky alla conquista dei red carpet. Sono tante le star di Venezia 83 che hanno sfoggiato una manicure lattiginosa, che si è rivelata essere finora il trend più forte di questo 2026. Bianco latte - appunto - o rosa molto tenue, chic ed essenziale, è andata alla grande anche nel corso dell'estate. Scopriamo perché piace tanto. 

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Unghie milky, il manicure trend rilanciato dalle star di Venezia 83

 Dall'effetto naturale e minimal, è un "must" e sta bene praticamente a tutte e con tutto. È una tendenza che guarda agli anni Novanta ma rivisitata in chiave più soft, leggera e delicata. Lo smalto giusto deve creare un equilibrio ottimale tra una finitura opaca e lucida, restituendo anche un effetto cremoso e glossy.  

© Afp

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Venezia 83, la manicure naturale di Irina Shayk

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Quale colore di smalto ringiovanisce le mani?

 Quella delle milky nails è tra le nuance considerate alleate dell'effetto anti-age, grazie alla loro capacità di riflettere la luce e donare uniformità all'incarnato. Le unghie color latte sono considerate un'evoluzione della manicure naturale, altro trend molto forte negli ultimi mesi. Unghie corte, pulite e ben curate: una bellezza non urlata, né esibita, ma dall'eleganza soffusa e sofisticata. Perfettamente in linea con l'estetica clean, che continua a dominare il panorama beauty.   

Venezia 83, capelli e make up: i best beauty look delle star

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© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Penélope Cruz
© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Penélope Cruz
© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Penélope Cruz

© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Penélope Cruz

© IPA | Venezia 83, i best beauty look delle star sul red carpet: Penélope Cruz

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