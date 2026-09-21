Donatella Versace torna a fare moda: ecco dove e per chi

Donatella Versace © IPA
Donatella Versace ricomincia da un progetto tutto suo. Dopo aver lasciato la direzione creativa di Versace a marzo 2025, dopo quasi trent'anni, la signora della Medusa riparte da un nuovo brand di moda e beauty. L'annuncio è stato dato da lei stessa sui social.
Donatella Versace, ritorno a sorpresa
Il nome, per ora, resta top secret. Si sa che la collaborazione porta anche la firma del colosso americano Revolve. I dettagli dovrebbero essere svelati – si dice, al momento – solo nel 2027, quando saranno presentati i primi prodotti. La notizia è stata accolta con calore e grande entusiasmo sui social, dove è stato dato l'annuncio: “Credo che la creatività debba essere coraggiosa, inclusiva e viva nel mondo – ha spiegato Donatella Versace –. Ho sempre tratto ispirazione dalle nuove generazioni: nella musica, nel cinema, nell’arte e, naturalmente, nella moda. Questa partnership mi offre la libertà di dialogare con loro in modo del tutto nuovo e personale, attraverso la bellezza e la moda. Revolve condivide una mia profonda convinzione: la cultura nasce dalla connessione. Insieme, vogliamo creare questo legame attraverso una nuova voce, un nuovo stile e una nuova energia”.
Alle parole di Donatella, fanno eco quelle di Mike Karanikolas, co-fondatore e co-ceo di Revolve Group: “Donatella è una delle voci creative più significative del nostro tempo. Questa collaborazione offre alla sua visione una piattaforma completamente nuova e la libertà di costruire qualcosa partendo da zero. Unendo la sua autorevolezza creativa alla tecnologia, alle infrastrutture e alla portata globale di Revolve, abbiamo l’opportunità di creare qualcosa di davvero distintivo e di costruire un progetto a lungo termine”. Sulla stessa lunghezza d’onda Raissa Gerona, presidente brand e partnership di Revolve Group: "Donatella possiede uno straordinario intuito per i desideri delle nuove generazioni e una capacità impareggiabile di connettere la moda alla cultura. È proprio questo a rendere così entusiasmante questa partnership".