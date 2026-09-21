Donatella Versace torna a fare moda: ecco dove e per chi

Il nome, per ora, resta top secret. Si sa che la collaborazione porta anche la firma del colosso americano Revolve. I dettagli dovrebbero essere svelati – si dice, al momento – solo nel 2027, quando saranno presentati i primi prodotti. La notizia è stata accolta con calore e grande entusiasmo sui social, dove è stato dato l'annuncio: “Credo che la creatività debba essere coraggiosa, inclusiva e viva nel mondo – ha spiegato Donatella Versace –. Ho sempre tratto ispirazione dalle nuove generazioni: nella musica, nel cinema, nell’arte e, naturalmente, nella moda. Questa partnership mi offre la libertà di dialogare con loro in modo del tutto nuovo e personale, attraverso la bellezza e la moda. Revolve condivide una mia profonda convinzione: la cultura nasce dalla connessione. Insieme, vogliamo creare questo legame attraverso una nuova voce, un nuovo stile e una nuova energia”.