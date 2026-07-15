Donatella Versace ricorda il fratello Gianni: "I nostri ricordi vivranno per sempre"
Ventinove anni dalla scomparsa del fondatore della Medusa. È stato lo stilista che forse più di tutti ha saputo plasmare un nuovo immaginario collettivo
Donatella e Gianni Versace insieme, nello scatto condiviso su Instagram dalla stessa Donatella per ricordare lo stilista scomparso il 15 luglio 1997 a Miami (da @donatella_versace) © Instagram
Gianni Versace ha firmato l'età dell'oro della moda italiana. Quella stagione a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta forse irripetibile, fatta di genio e creatività, bellezza sfrontata e opulenza. Era una moda colta, ricca di riferimenti all'arte classica, al Barocco fino alla Pop Art e alle influenze musicali. Era un mondo dove tutto sembrava possibile e realizzabile. A 29 anni dalla sua scomparsa - era il 15 luglio 1997 -, resta tra i maggiori artefici del made in Italy a livello mondiale, lo stilista che forse più di tutti ha saputo plasmare un nuovo immaginario collettivo, l'inventore del fenomeno delle top model.
La sorella Donatella Versace lo ha ricordato con un post su Instagram in inglese: "Our shared memories will live on forever", i nostri ricordi condivisi vivranno per sempre.