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Donatella Versace ricorda il fratello Gianni: "I nostri ricordi vivranno per sempre"

Ventinove anni dalla scomparsa del fondatore della Medusa. È stato lo stilista che forse più di tutti ha saputo plasmare un nuovo immaginario collettivo 

15 Lug 2026 - 18:28
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Donatella e Gianni Versace insieme, nello scatto condiviso su Instagram dalla stessa Donatella per ricordare lo stilista scomparso il 15 luglio 1997 a Miami (da @donatella_versace) © Instagram

Donatella e Gianni Versace insieme, nello scatto condiviso su Instagram dalla stessa Donatella per ricordare lo stilista scomparso il 15 luglio 1997 a Miami (da @donatella_versace) © Instagram

Gianni Versace ha firmato l'età dell'oro della moda italiana. Quella stagione a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta forse irripetibile, fatta di genio e creatività, bellezza sfrontata e opulenza. Era una moda colta, ricca di riferimenti all'arte classica, al Barocco fino alla Pop Art e alle influenze musicali. Era un mondo dove tutto sembrava possibile e realizzabile. A 29 anni dalla sua scomparsa - era il 15 luglio 1997 -, resta tra i maggiori artefici del made in Italy a livello mondiale, lo stilista che forse più di tutti ha saputo plasmare un nuovo immaginario collettivo, l'inventore del fenomeno delle top model.

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La sorella Donatella Versace lo ha ricordato con un post su Instagram in inglese: "Our shared memories will live on forever", i nostri ricordi condivisi vivranno per sempre

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