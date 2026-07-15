Donatella Versace ricorda il fratello Gianni: "I nostri ricordi vivranno per sempre"

Gianni Versace ha firmato l'età dell'oro della moda italiana. Quella stagione a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta forse irripetibile, fatta di genio e creatività, bellezza sfrontata e opulenza. Era una moda colta, ricca di riferimenti all'arte classica, al Barocco fino alla Pop Art e alle influenze musicali. Era un mondo dove tutto sembrava possibile e realizzabile. A 29 anni dalla sua scomparsa - era il 15 luglio 1997 -, resta tra i maggiori artefici del made in Italy a livello mondiale, lo stilista che forse più di tutti ha saputo plasmare un nuovo immaginario collettivo, l'inventore del fenomeno delle top model.