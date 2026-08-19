Gabrielle Chanel, dal nero al tubino: come ha cambiato per sempre la moda

Coco - nomignolo che le sarebbe stato dato dal padre - ha attraversato un'epoca di povertà e di guerra, una vita di abbandoni e grandi passioni. Confidente di artisti e personalità politiche come Pablo Picasso e Winston Churchill - per citarne giusto un paio -, con la sua visione innovatrice è stata "la donna che ha liberato le donne". Chanel ha di fatto dato il via a un vero e proprio movimento, ancora straordinariamente attuale: oggi viene definito empowerment femminile. Un concentrato di autoaffermazione e resilienza, determinazione e ambizione, riscatto e rivalsa, di fiducia nelle proprie capacità. Mademoiselle era del segno del Leone, simbolo di forza. Affascinata dalle arti divinatorie, inclusi i tarocchi, l'astrologia e i numeri, amava circondarsi di talismani e simboli protettivi. “Amo tutto ciò che è lassù - diceva -: il cielo, la luna, credo nelle stelle”. E le stelle l'hanno davvero assistita nella sua irresistibile ascesa, contribuendo a renderla un mito e a fondare una delle maison più importanti e amate al mondo.