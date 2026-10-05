La rimozione delle fotografie non è passata inosservata. A rimanere online sono state soprattutto alcune immagini legate a circostanze specifiche, tra cui contenuti sponsorizzati e momenti familiari come il battesimo della figlia Priscilla. Da qui sono nate diverse teorie sui motivi che avrebbero potuto portare la coppia a prendere le distanze. Tra le indiscrezioni circolate c'è anche quella secondo cui Giulia sarebbe interessata a fare un passo ulteriore nella relazione, mentre Tony non sarebbe ancora pronto per il matrimonio. Nessuno dei due, almeno inizialmente, ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione.