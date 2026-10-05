Giulia De Lellis e Tony Effe smentiscono la crisi: l’indizio del piatto di gnocchi
Si rincorrevano le indiscrezioni su una possibile rottura tra l'influencer e il rapper: la cancellazione di alcune foto aveva alimentato i sospetti
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Da qualche giorno il nome di Giulia De Lellis e quello di Tony Effe sono tornati al centro del gossip. A far discutere è stata soprattutto la scelta dei due di eliminare dai rispettivi profili social gran parte delle immagini che li ritraevano insieme. Un gesto che, inevitabilmente, ha dato spazio alle ipotesi più disparate e sui social e negli ambienti del gossip si è così iniziato a parlare di una possibile crisi di coppia, fino ad arrivare all'ipotesi di una separazione definitiva.
Le foto di coppia cancellate
La rimozione delle fotografie non è passata inosservata. A rimanere online sono state soprattutto alcune immagini legate a circostanze specifiche, tra cui contenuti sponsorizzati e momenti familiari come il battesimo della figlia Priscilla. Da qui sono nate diverse teorie sui motivi che avrebbero potuto portare la coppia a prendere le distanze. Tra le indiscrezioni circolate c'è anche quella secondo cui Giulia sarebbe interessata a fare un passo ulteriore nella relazione, mentre Tony non sarebbe ancora pronto per il matrimonio. Nessuno dei due, almeno inizialmente, ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione.
Il silenzio della coppia e poi quel dettaglio
Il silenzio, del resto, è una costante nel rapporto tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Nel corso della loro relazione hanno preferito raccontare poco della loro vita privata, evitando di replicare anche davanti alle indiscrezioni più insistenti. Nelle ultime ore, però, è arrivato un indizio che potrebbe ridimensionare le voci di una rottura.
Giulia e Tony hanno pubblicato sui rispettivi profili social la stessa immagine: un piatto di gnocchi al sugo preparato dalla mamma dell'influencer. Nessuna foto romantica o dichiarazione d'amore, dunque, ma un elemento che suggerisce una possibile domenica trascorsa insieme in famiglia e una sola frase sibillina: "La famiglia coca zero non si ferma".