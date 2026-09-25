La taglia 26 come medaglia, il cibo come nemico: il messaggio tossico di Tony Effe

Non esiste una formula che trasformi una taglia di jeans in un peso ideale. - Per valutare il peso e la distribuzione del grasso corporeo si utilizzano parametri clinici, non la taglia dei pantaloni. Tra questi ci sono l’indice di massa corporea (BMI) e la circonferenza della vita. Per gli adulti, un BMI compreso tra 18,5 e 24,9 kg/m² rientra nella fascia considerata normopeso. È però un indicatore generale e non distingue, per esempio, tra massa muscolare e massa grassa. Anche la circonferenza della vita viene utilizzata per valutare il rischio metabolico e cardiovascolare. Per gli uomini, una misura intorno ai 94 centimetri rappresenta una soglia di attenzione, mentre oltre i 102 centimetri il rischio associato all'accumulo di grasso addominale aumenta ulteriormente. Per le donne i riferimenti sono rispettivamente circa 80 e 88 centimetri. Un altro parametro utilizzato è il rapporto tra circonferenza della vita e altezza: una delle indicazioni più semplici è mantenere la vita al di sotto della metà della propria altezza. Sono però strumenti per valutare il rischio per la salute, non obiettivi estetici. E soprattutto non possono essere trasformati in una "taglia ideale". La salute dipende da molti fattori, dalla composizione corporea all'età, dall'attività fisica e dalle condizioni individuali.