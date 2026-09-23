POI LUI SI FA MALE

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? Gli indizi social riaccendono i dubbi

Le parole dell'influencer alimentano i rumor sulla coppia, ma tra vecchie smentite e nuovi riferimenti al rapper il quadro resta tutt'altro che chiaro

23 Set 2026 - 14:30
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 Tony Effe e Giulia De Lellis © Instagram

 Tony Effe e Giulia De Lellis © Instagram

Giulia De Lellis e Tony Effe sono di nuovo al centro del gossip. A riaccendere le indiscrezioni su una possibile crisi sono state alcune risposte pubblicate dall'influencer su Instagram, subito interpretate dai fan alla luce dei rumor che circolano sulla coppia. Al momento, però, né lei né il rapper hanno confermato una separazione e, osservando gli ultimi mesi, gli indizi sembrano andare in direzioni opposte. 

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Le parole di Giulia De Lellis che fanno discutere

A catturare l'attenzione è stata, soprattutto, una riflessione sulla separazione dei suoi genitori. "Voler bene significa voler vedere felice qualcuno, non necessariamente dove non lo è più", ha scritto De Lellis rispondendo ai follower. Il riferimento era alla sua famiglia d'origine, non al rapporto con Tony Effe, ma la frase è stata prontamente riletta alla luce dei rumor sulla coppia. 

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"Una figlia ha bisogno di una mamma che non rinunci a sè stessa"

 Nel botta e risposta con i follower sulle sue Stories, De Lellis ha affrontato anche il tema delle relazioni infelici rispondendo a una donna che le chiedeva consiglio. L'influencer l'ha invitata a interrogarsi sul rapporto senza restare insieme al partner soltanto per la presenza di una figlia: "Dovresti cercare di capire se è questo rapporto a renderti infelice oppure no. E se dovessi renderti conto che lo è, non accontentarti". Poi ha aggiunto: "So che è facile parlare da fuori e che forse, per assurdo, chiunque ti direbbe di restare proprio perché avete una bambina. Io invece ti direi semplicemente di fare ciò che può renderti davvero serena, soprattutto perché hai una figlia".

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La riflessione prosegue proprio sul ruolo dei genitori come esempio: "Tua figlia merita una mamma felice, serena, che non rinunci a se stessa. Noi siamo il loro primo esempio. Quindi prova a essere ciò che speri che lei possa diventare un giorno". E conclude con una domanda: "Se un giorno fosse tua figlia a raccontarti di trovarsi esattamente nella situazione in cui sei tu oggi, cosa le consiglieresti di fare? Forse lì dentro c'è già una parte della tua risposta".

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Il "triplo sette" che sembra raccontare altro

 Nelle stesse Stories, però, è comparso anche un dettaglio che sembrerebbe andare nella direzione opposta. Parlando della gravidanza di Priscilla, De Lellis ha raccontato alcune coincidenze legate al numero sette e ha scritto "Triplo sette everywhere", scegliendo come sottofondo "British" della Dark Polo Gang. Il 777 è un simbolo legato da anni all'immaginario di Tony Effe e lo scorso gennaio Giulia gli aveva regalato una collana personalizzata proprio con quel numero, insieme alla lettera P e al nome della figlia.

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Le voci di crisi e gli ultimi mesi insieme

 Il gossip sulla presunta rottura è tornato a circolare dopo una segnalazione dei fan secondo cui i due si sarebbero lasciati già da qualche tempo. Ad alimentare i sospetti, per alcuni fan, sono stati anche i recenti impegni di Giulia senza il compagno, tra Venezia e Parigi. Eppure il 30 giugno la coppia aveva festeggiato due anni d'amore con dediche pubbliche: Tony aveva scritto "2 years, love u 4 ever", mentre lei aveva risposto "Sopportami per sempre vita mia". A fine agosto erano poi apparse nuove immagini della famiglia in Puglia.

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Tony Effe, dalla sfilata all'infortunio

Nelle stesse ore in cui tornano a circolare le indiscrezioni sulla sua relazione con Giulia De Lellis, Tony Effe continua a raccontare la propria quotidianità sui social. Dopo aver partecipato alla sfilata Diesel alla Milano Fashion Week, il rapper ha pubblicato sul profilo tonycocazero un video durante una visita medica, dopo essersi fatto male correndo. "Ragazzi, direttamente dalla sfilata a fare l'ecografia con il prof dottore. Come la vedi, doc?", domanda nel filmato. Alla risposta rassicurante del medico, replica scherzando: "Bene, ma chi ca** ci ammazza? Gufi di m****".

Negli ultimi tempi, infatti, Tony Effe sembra aver scoperto una nuova passione per la corsa e sui social condivide sempre più spesso allenamenti, chilometri percorsi e momenti della sua routine da runner. Proprio una delle sue intense sessioni gli ha procurato il problema fisico che lo ha condotto dal medico.

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