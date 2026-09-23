Nel botta e risposta con i follower sulle sue Stories, De Lellis ha affrontato anche il tema delle relazioni infelici rispondendo a una donna che le chiedeva consiglio. L'influencer l'ha invitata a interrogarsi sul rapporto senza restare insieme al partner soltanto per la presenza di una figlia: "Dovresti cercare di capire se è questo rapporto a renderti infelice oppure no. E se dovessi renderti conto che lo è, non accontentarti". Poi ha aggiunto: "So che è facile parlare da fuori e che forse, per assurdo, chiunque ti direbbe di restare proprio perché avete una bambina. Io invece ti direi semplicemente di fare ciò che può renderti davvero serena, soprattutto perché hai una figlia".