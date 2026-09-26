Giulia De Lellis, la confessione da mamma: "Mi sento in colpa quando non ci sono per mia figlia"
L'influencer racconta il peso di conciliare la vita professionale con la maternità e di essersi rivolta a uno psicologo per affrontare i sensi di colpa
Giulia De Lellis ha scelto di raccontare ai suoi follower una delle difficoltà che sta vivendo dopo essere diventata mamma e il senso di colpa legato al tempo trascorso lontano dalla figlia Priscilla. L'influencer, che ha avuto la bambina insieme a Tony Effe, ha spiegato di avere una quotidianità caratterizzata da numerosi impegni professionali. Una situazione che, nonostante la possibilità di organizzare autonomamente parte delle proprie giornate, le fa vivere con particolare fatica alcuni momenti della maternità, tanto da essersi rivolta a uno psicologo per gestire questo stato d'animo.
Una riflessione che riguarda molte mamme
A pesarle maggiormente, sarebbero proprio quelle occasioni in cui gli impegni di lavoro coincidono con i momenti della routine della bambina. La preoccupazione non riguarda soltanto le grandi occasioni, ma anche gesti apparentemente semplici della vita quotidiana: accompagnare la figlia nella routine serale, essere presente durante i pasti o seguirla nel momento del riposo. De Lellis ha raccontato di vivere con difficoltà queste assenze e di aver riconosciuto la necessità di affrontare il problema con l'aiuto di un professionista. Partendo dalla propria esperienza personale, Giulia De Lellis ha allargato il discorso a una condizione condivisa da molte madri lavoratrici. Il senso di colpa può infatti accompagnare le donne quando gli impegni professionali rendono impossibile partecipare a ogni momento della giornata dei propri figli. La sua riflessione mette quindi al centro uno dei temi più discussi della genitorialità contemporanea: la difficoltà di trovare un equilibrio tra carriera, famiglia e tempo personale.
"Sto cercando di fare del mio meglio"
Nel raccontare la propria esperienza, Giulia De Lellis ha anche sottolineato di sentirsi fortunata per la possibilità di gestire con una certa flessibilità il proprio lavoro. Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto che non tutte le madri possono contare sulla stessa libertà organizzativa. Da qui una riflessione più ampia sulle diverse condizioni in cui le donne affrontano quotidianamente il rapporto tra lavoro e famiglia. Il messaggio finale è soprattutto personale: nonostante le difficoltà e i sensi di colpa, l’influencer sta cercando di trovare un equilibrio che le permetta di dedicare alla figlia tutto il tempo possibile, senza rinunciare completamente alla propria dimensione professionale. Lo sfogo di Giulia De Lellis porta così l’attenzione su una questione che va oltre il mondo degli influencer. La maternità non viene raccontata soltanto attraverso i momenti felici, ma anche attraverso dubbi, difficoltà e fragilità che possono emergere nella vita di tutti i giorni.