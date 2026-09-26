Nel raccontare la propria esperienza, Giulia De Lellis ha anche sottolineato di sentirsi fortunata per la possibilità di gestire con una certa flessibilità il proprio lavoro. Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto che non tutte le madri possono contare sulla stessa libertà organizzativa. Da qui una riflessione più ampia sulle diverse condizioni in cui le donne affrontano quotidianamente il rapporto tra lavoro e famiglia. Il messaggio finale è soprattutto personale: nonostante le difficoltà e i sensi di colpa, l’influencer sta cercando di trovare un equilibrio che le permetta di dedicare alla figlia tutto il tempo possibile, senza rinunciare completamente alla propria dimensione professionale. Lo sfogo di Giulia De Lellis porta così l’attenzione su una questione che va oltre il mondo degli influencer. La maternità non viene raccontata soltanto attraverso i momenti felici, ma anche attraverso dubbi, difficoltà e fragilità che possono emergere nella vita di tutti i giorni.