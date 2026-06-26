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Bella Hadid in lacrime: "Le ricadute della malattia sono devastanti"

La modella 29enne ha parlato dell'impatto della malattia di Lyme sulla sua vita: dalla fatica nel camminare fino alla cucina alla sensazione di confusione mentale

26 Giu 2026 - 14:39
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Due storie di Bella Hadid in lacrime © Instagram

Due storie di Bella Hadid in lacrime © Instagram

Bella Hadid ha condiviso con i suoi follower un momento di grande vulnerabilità, raccontando senza filtri l'impatto fisico e mentale delle ricadute legate alla sua malattia cronica. La modella, 29 anni, da tempo parla apertamente della sua diagnosi della malattia di Lyme e nelle ultime ore ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui ha descritto quanto le riacutizzazioni influenzino profondamente la sua quotidianità, tra dolore, stanchezza e difficoltà emotive.

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Il racconto del peggioramento e il peso della quotidianità

 Nel suo lungo messaggio, Hadid ha spiegato quanto sia difficile descrivere ciò che prova durante le fasi acute della malattia. Ha parlato di sintomi come dolore, spossatezza estrema, ansia, confusione mentale, infezioni e traumi, sottolineando come tutto questo possa sfociare in isolamento e depressione, soprattutto quando i periodi si prolungano.

La modella ha raccontato il continuo alternarsi tra giorni migliori e improvvisi peggioramenti, anche dopo aver provato a seguire trattamenti e protocolli di ogni tipo. Nonostante gli sforzi, ha spiegato, le riacutizzazioni tornano a mettere tutto in discussione, rendendo impossibile avere certezze sul proprio stato di salute da un giorno all'altro.

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Ansia, dolore e la difficoltà di affrontare ogni giornata

 Bella Hadid ha descritto anche il modo in cui la malattia influisce sulla sua vita quotidiana e sulle sue decisioni, spiegando di essere spesso costretta a cancellare impegni perché non può prevedere come si sentirà. Ha parlato dell'ansia che accompagna i risvegli e del dolore fisico che si presenta ancora prima di iniziare la giornata. "E in qualche modo bisogna trovare la forza per affrontare un altro giorno", ha scritto, sottolineando la sensazione di esaurimento totale sia fisico che mentale. Una condizione che, a suo dire, rende tutto più complesso, anche le azioni più semplici.

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La difficoltà di essere compresi e il messaggio di speranza

 Nel suo sfogo, la modella ha ammesso che spesso è difficile far capire davvero cosa significhi convivere con una malattia cronica, a meno che non la si viva in prima persona o non si conosca qualcuno che la affronta quotidianamente. Ha spiegato di aver imparato a "mascherare" ciò che prova, proprio perché non sempre è semplice tradurre in parole la sua esperienza.

Nonostante tutto, ha voluto rivolgere un messaggio anche ai suoi follower che stanno attraversando momenti difficili, ricordando che esiste sempre una forma di speranza, anche quando non è immediatamente visibile. Ha ribadito più volte il concetto che la guarigione non è un percorso lineare e che ogni esperienza, anche la più dura, può portare con sé una forma di crescita o consapevolezza.

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Gratitudine, fatica e il tentativo di trovare un equilibrio

 Bella Hadid ha poi riflettuto sul rapporto tra sofferenza e gratitudine, spiegando di sentire comunque riconoscenza per la vita e per ciò che ha costruito, anche se convivere con giorni difficili rende complicato trovare gioia o motivazione.

Ha ammesso che, in alcune fasi, persino uscire di casa può sembrare un'impresa, ma ha ribadito la volontà di continuare a provarci. Un messaggio che alterna fragilità e determinazione, evidenziando quanto il suo percorso sia ancora in evoluzione.

Il sostegno dei fan e i piccoli gesti che fanno la differenza

 Nelle sue storie successive, la modella ha voluto anche ringraziare chi le è vicino. Tra i momenti più personali condivisi, anche uno scatto in cui appare in lacrime e racconta di non riuscire a liberarsi da questa nuova riacutizzazione, nonostante il riposo e le cure.

Tra ironia e difficoltà: la vita quotidiana con la malattia

 Con un tono a tratti autoironico, Bella Hadid ha raccontato anche le difficoltà più banali, come la fatica nel camminare fino alla cucina o la sensazione di confusione mentale che la accompagna nei momenti peggiori. Ha ammesso di aver persino immaginato altre possibili diagnosi, senza però trovare risposte risolutive. Non sono mancati piccoli traguardi quotidiani, come riuscire a fare una doccia senza sentirsi male.

Bella Hadid a Cannes omaggia Jane Birkin con un abito fotocopia

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© Afp | Cannes 79, Bella Hadid omaggia Jane Birkin con un abito fotocopia
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