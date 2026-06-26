Bella Hadid ha descritto anche il modo in cui la malattia influisce sulla sua vita quotidiana e sulle sue decisioni, spiegando di essere spesso costretta a cancellare impegni perché non può prevedere come si sentirà. Ha parlato dell'ansia che accompagna i risvegli e del dolore fisico che si presenta ancora prima di iniziare la giornata. "E in qualche modo bisogna trovare la forza per affrontare un altro giorno", ha scritto, sottolineando la sensazione di esaurimento totale sia fisico che mentale. Una condizione che, a suo dire, rende tutto più complesso, anche le azioni più semplici.