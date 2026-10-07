© Instagram | La torta dedicata a Priscilla
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Il 7 ottobre è una data speciale per Benjamin "Benji" Mascolo e Giulia De Lellis: lo stesso giorno del 2025 sono nate le loro figlie Athena e Priscilla. A un anno esatto dalla nascita delle bambine, entrambi hanno celebrato sui social il loro primo compleanno, condividendo fotografie, ricordi e riflessioni molto diverse ma accomunate dall'esperienza della genitorialità.
Per il primo compleanno di Athena, Benji ha pubblicato su Instagram una fotografia in bianco e nero nella quale la bambina dorme sulla sua schiena. Il cantante ha accompagnato l'immagine con un lungo messaggio dedicato a una delle tante notti difficili vissute nell'ultimo anno. "L’altro giorno mi sono svegliato alle 6:43 con un notevole rancore represso", inizia così il racconto del cantante, che ha ricordato di aver dormito appena tre ore proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto affrontare uno dei concerti più importanti della sua carriera.
La situazione familiare, però, non era stata semplice nemmeno per la mamma di Athena. "La mamma non pervenuta, l’hai tirata matta poverina. È già un miracolo se non è scappata in Messico cambiando identità e passaporto, abbandonandoci al nostro destino.
Continuavi a sbadigliare a colazione, mentre provavo a darti quello yogurt di capra che lanciavi da tutte le parti, manco fossi Pollock".
Il cantante ammette di aver pensato inizialmente che quegli sbadigli fossero quasi una provocazione, considerando che la bambina gli aveva fatto trascorrere una notte praticamente in bianco. Poi, però, qualcosa è cambiato.
A poco a poco Benji ha iniziato a sorridere alla figlia, conquistato da quei piccoli dettagli che caratterizzano la sua crescita: i due dentini che stanno spuntando, i versi con cui imita i gatti e un bacio sulla guancia. A questo si è aggiunto un altro momento che il cantante ricorda con particolare tenerezza: quando Athena gli ha passato le maracas e ha detto "gAziE".
È stato allora che il pensiero del concerto imminente gli è sembrato improvvisamente egoista. "Io avrò un concerto, ma tu hai questioni ben più grandi da affrontare. Tipo i dentini che ti escono squarciando le gengive, il raffreddore che ti fa russare come uno scaricatore di porto, e la difficoltà di sopravvivere qualche ora senza la mamma", ha scritto Benji.
Da questa riflessione è nata una considerazione più ampia sulla genitorialità: "In fin dei conti è meglio salire sul palco con tre ore di sonno e una moglie che ha dormito qualche ora in più, che con otto ore di sonno ma senza l’uragano Athena nella mia vita".
Il cantante ha spiegato così di aver capito che deve imparare ad accettare anche gli aspetti meno semplici delle cose che ama, perché persino le esperienze più belle possono avere degli effetti collaterali. E Athena, scherza rivolgendosi direttamente alla figlia, a volte sa approfittarne. "Buon primo compleanno A. Il Papi", ha concluso Benji, aggiungendo poi un post scriptum ironico: se anche quella notte la bambina non lo avesse fatto dormire, avrebbe avuto qualcosa da ridire.
Anche per Giulia De Lellis il 7 ottobre coincide con il primo compleanno della figlia. Priscilla, nata il 7 ottobre 2025 dall'unione dell'imprenditrice digitale con Tony Effe, ha compiuto un anno e la madre ha scelto di ripercorrere sui social alcuni dei momenti legati alla sua nascita. De Lellis ha condiviso immagini e video realizzati nelle ore precedenti il parto, accompagnandoli con una riflessione sulla trasformazione vissuta dopo essere diventata madre. "Non ricordo più la mia vita senza di lei", ha scritto nel giorno del compleanno della bambina.
Per festeggiare Priscilla, Giulia ha preparato personalmente una torta a forma di cuore mentre in sottofondo risuonava "Stand by Me" di Ben E. King. Non si tratta di una scelta casuale: era proprio la canzone ascoltata durante il parto. L'imprenditrice ha spiegato di aver preparato la torta mentre la figlia dormiva già sulle note dello stesso brano che accompagnava il momento della sua nascita. Un dettaglio che ha collegato direttamente il primo compleanno al giorno in cui Priscilla è venuta al mondo.
Tra i contenuti ripubblicati da De Lellis c'è anche un video registrato un anno prima, poco prima della nascita. L'influencer raccontava di sentirsi diversa e di avere la sensazione che qualcosa stesse per accadere, anche se nessuno sembrava darle particolare credito.
"Mi sentivo 'tutta strana'", aveva scritto nelle sue storie, aggiungendo che poco dopo sarebbe stata ricoverata. Insieme alla madre e alla nipote aveva quindi deciso di dedicarsi a quello che aveva definito un "restauro di gruppo", tra parrucchiere e trattamenti di bellezza, per arrivare preparata al parto.
Nel giorno del primo compleanno di Priscilla, De Lellis ha anche guardato indietro alla gravidanza attraverso alcune fotografie con il pancione. La sua riflessione riguarda soprattutto il modo in cui aveva percepito il proprio corpo in quel periodo. "Non mi hanno detto abbastanza com'ero bella con la pancia", ha scritto, spiegando che prima della gravidanza non riusciva a vedersi in quel modo e che oggi considera un peccato non aver vissuto pienamente quella sensazione. Alle donne che stanno affrontando una gravidanza ha quindi rivolto un invito a godersi ogni momento, comprese le situazioni più scomode.
Il messaggio di Giulia si è concluso con una dedica alla figlia e con il bilancio del primo anno trascorso insieme. Per De Lellis è stato un viaggio dalla "potenza indescrivibile", capace di cambiare completamente la sua quotidianità. "Non ricordo più la mia vita senza di lei", ha scritto, spiegando di non riuscire quasi a immaginare che sia esistita una vita nella quale non si svegliava con Priscilla o non andava a dormire insieme a lei.
© Instagram | Le vacanze di Giulia de Lellis con Priscilla
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