Da questa riflessione è nata una considerazione più ampia sulla genitorialità: "In fin dei conti è meglio salire sul palco con tre ore di sonno e una moglie che ha dormito qualche ora in più, che con otto ore di sonno ma senza l’uragano Athena nella mia vita".

Il cantante ha spiegato così di aver capito che deve imparare ad accettare anche gli aspetti meno semplici delle cose che ama, perché persino le esperienze più belle possono avere degli effetti collaterali. E Athena, scherza rivolgendosi direttamente alla figlia, a volte sa approfittarne. "Buon primo compleanno A. Il Papi", ha concluso Benji, aggiungendo poi un post scriptum ironico: se anche quella notte la bambina non lo avesse fatto dormire, avrebbe avuto qualcosa da ridire.